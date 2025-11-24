西貢污水處理設施致命工業意外　發展局即停承建商分包商投標資格

西貢在建的窩美污水處理設施上周六（22日）發生致命工業意外，發展局發言人今日（24日）表示，局方今日已按規管機制，通知涉事承建商即時暫停道路及渠務類別的工務工程投標資格，也同時通知涉事涉事分包商污水處理廠及隔篩廠機電裝置類別的工務工程投標資格，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。



西貢在建的窩美污水處理設施11月22日發生致命工業意外，一名49歲姓譚男工人被困這個井內昏迷，最終告不治。（資料圖片／林澤鋒攝）

男工人衣服懷疑被一電鑽纏繞 重創昏迷送院搶救終告不治

上周六，西貢公路近響鐘路在建的窩美污水處理設施，一名49歲姓譚男工人，於污水井地下B1層進行機電設備安裝時，其衣服懷疑被一電鑽纏繞，重創昏迷送院搶救，惟最終告不治。

發展局發言人今表示，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊內的承建商，而涉事分包商則是認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的承建商。

西貢在建的窩美污水處理設施11月22日發生致命工業意外，警員以藍色膠帶圍封現場。（資料圖片／林澤鋒攝）

發展局今日通知涉事承建商及分包商須進行獨立安全審核

發展局表示，作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視認可名冊內的承建商在其轄下所有建築工地的安全表現。發言人稱，今日已按規管機制向涉事承建商及分包商發出通知，分別即時暫停涉事承建商道路及渠務類別、及涉事分包商污水處理廠及隔篩廠機電裝置類別的工務工程投標資格。

發言人表示，有關承建商及分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

西貢在建的窩美污水處理設施11月22日發生致命工業意外，消防車到場戒備。（資料圖片／林澤鋒攝）

視乎勞工處調查結果 發展局或延長禁投標或在認可冊內除名

發展局發言人表示，勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從認可名冊內除名。