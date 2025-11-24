啟德地盤2021年4月中地盤工人高層墮下不治　3涉事公司被罰共51萬

2021年4月18早上9時37分，啟德跑道區承豐道21至33號一屋苑地盤，一名姓葉52歲地盤男工人被發現昏迷倒臥在地上，懷疑他從高處墮下，送往醫院救治，同日離世。勞工處檢控涉事的中國海外房屋工程有限公司、滙寶棚業系統有限公司及錦恩工程有限公司被勞工處檢控，今日（24日）在九龍城裁判法院分別被判罰款17萬元、15萬元及19萬元，即合共51萬元。



勞工處當日指，意外中一名男工人懷疑在一幢興建中的樓宇高層外牆進行棚架工作時，墮下至該樓宇的平台受傷，送院後證實不治。警方調查指死者為內地人，懷疑死者是地盤黑工，案件列作「送院時死亡」及「僱用不可合法受僱的人」，拘捕一名時年37歲男子，為涉事地盤三判，承包棚架工作。

勞工處事後檢控中國海外房屋工程有限公司違反《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定，又檢控滙寶棚業系統有限公司及錦恩工程有限公司違反《建築地盤（安全）規例》的規定。