大坑西邨｜女住戶不滿要放棄訴訟權求覆核　申請被駁回兼需付訟費

大坑西邨一名女住戶，不滿負責重建計劃的平民屋宇的篩選程序，即要住戶即使符合回遷資格，都要簽署承諾放棄日後提出訴訟的權利，因而提出司法覆核，並要法庭准原有住戶可無條件回遷。高等法院今(25日)處理該女住戶的申請，法官高浩文即駁回其申請，又下令她需付平屋及城規會的訟費，並會在下周四前下判辭解釋理由。



申請人為馬媚媚，答辯人為香港平民屋宇有限公司(下稱平屋)和城規會。

申請人馬媚媚到高等法院要求司法覆核被駁回申請。(黃浩謙攝)

辯方指馬無理據要求訟費獲准

申請人馬媚媚的代表律師早前已作書面陳詞，庭上未有補充。法官便即駁回馬的申請。平屋和城規會的代表律師均以馬沒有合理可爭辯之處，和不涉公眾利益為由，要求馬支付訟費。法官聽取陳詞後，亦下令馬需支付平屋和城規會的訟費。

合資格回遷亦要放棄訴訟權

馬在入稟狀指，她們一家居於大坑西邨逾60年。平屋於2016年獲城規會批准重建大坑西邨，時任特首林鄭月娥亦在2021年施政報告中，要求平屋在重建時需妥善安置現有住戶。

馬指，雖然政府立場為重建前大坑西邨現有住戶可獲合適安置，惟平屋就住戶是否可回遷進行篩選，若不合資格者，只獲10萬元，即使合資格回遷，亦要簽署文件，承諾放棄日後向平屋或政府提出訴訟。`

馬認為平屋沒權要求住戶放棄權利

馬於2023年3月收到平屋的通知，要求馬於同年4月或之前呈交聲明。馬除了要聲明在港沒有其他物業，亦需承諾放棄向業主或政府提出訴訟的權利。

馬認為平屋只是私人公司，非法定公共機構，沒權力要求住戶簽署文件及承諾放棄訴訟權，認為平屋要求住戶放棄這權利作為回遷條件並不合理。

案件編號：HCAL1722/2025