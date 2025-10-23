大坑西邨｜5拒遷戶敗訴須還單位 平民屋宇：違約佔用與租霸無異
撰文：陶嘉心

大坑西邨重建計劃因有住户拒絕遷出未能施工，負責的香港平民屋宇有限公司，早前循民事訴訟，要求餘下租戶遷出，其中5戶今日（23日）在區域法院被裁定全部敗訴，並要交還單位。
平民屋宇晚上發新聞稿指歡迎法庭的裁決，重申在過去20多個月，一直與大坑西新邨的違約佔用者保持溝通，但違約佔用者拒絕達成和解，企圖拖延計劃以達其不合情理目的，與「租霸」無異；呼籲違約佔用者按法庭判決交回單位。
平民屋宇今晚（23日）發新聞稿指，歡迎區域法院的裁決，指平民屋宇作為業主，有權於租約期滿後收回單位，駁回違約佔用者的不合理指控，又呼籲違約佔用者按法庭判決交回單位。
平民屋宇重申，在過去20多個月，一直與大坑西新邨的違約佔用者保持溝通，但違約佔用者拒絕達成和解，企圖拖延計劃以達其不合情理目的，與「租霸」無異。平民屋宇唯有以法律程序收回其單位，並向該等人士追討相關損失。
