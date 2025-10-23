大坑西邨重建｜指上一代有產權說法不成立　5拒遷戶敗訴須還單位

大坑西邨重建計劃因有住户拒絕遷出未能施工，負責的香港平民屋宇有限公司，早前循民事訴訟，要求餘下租戶遷出，其中5戶的案件，早前在區域法院審理，這5名住戶中，大都指他們的上一代曾在仍是徙置區的光民村購入平房，認為現淪為租客不合理。法官陳錦泉今（23日）下判辭，指該些平房當時的暫准佔用證已被撤銷，被告們指家人仍保有權產的說法並不成立，其家人亦沒有受到剝削，裁定被告全部敗訴，並要交還單位。



除了本案外，平屋尚要求另兩戶遷出，該兩案件定於10月27日聆訊。



本案只處理5名被告

原告香港平民屋宇有限公司，本聆訊原本涉及6名被告，開審時住戶之一的馮德樂達成和解，現餘下的5名被告：甄國業、曹綽芝、關偉建、馬媚媚、譚蕙蘭。

被告之一的關偉建得知裁決後在庭外哽咽，並稱他們不是為了錢，要是想取回公道。(陳蓉攝)

其中4人指上一代曾購入平房

法官陳錦泉下判辭指，就村民甄國業、曹綽芝、馬媚媚、關偉建指他們的上一代，曾在1950年代購入了光民村或東頭村平房的業權，其後淪為租客，覺得不合理。陳官認為，雖然相關合約提及購買，但需從合約相關的事實背影得知購買的主體是甚麼。

光民村屬徙置區佔用證已被撤銷

陳官認為，根據合約，當時光民村建於徙置區，政府以許可証方式容許獲批准人士佔用。1961年政府徒置處根據該條例，撤銷光民村的佔用許可證，相關的房舍及權益亦同時消失，故不接納4人指，他們仍保留或已轉移光民村平房產權的說法，各被告的家人亦沒有被剝削，裁定平屋方勝訴。

平屋無承可無休止租用大坑西邨

陳官又指，曹依賴的不容反悔原則，指平民屋宇承諾會無條件安置她和家人回大坑西新邨，惟陳官認為，曹在抗辯書中的闡述含糊，顯然平屋已兌現了當時的承諾。相關的書信及合同顯示，平屋僅指原有居民可獲優先安置，而非承諾曹可無休止地租用大坑西邨單位。此外，各被告的家庭一直根據平屋作為業主的要求提交各項文件，裁定他們是租客和業主關係，不得挑戰業主無業權的法律原則。

租約並無持續更新的隱含意思

就隱含條款的爭議，陳官認為該些說法毫無邏輯及根據，雖然平屋是以政府補貼以支持其平價服務，不等同他們作出默認的法律承諾，並永遠要供平價服務予相關人士，該持續更新租約·隱含條款亦未清晰訂明續租金額及其他條件，故裁定平屋的租約內，並無持續更新租約的隱含條款。

有被告庭外回應稱只是想要一個公道

被告之一，大坑西村民關偉建在庭外回應時一度哽咽稱：「其實我哋唔係要錢嘅人，只係要番一個公道，其實呢條路好難行，行得好崎嶇。」他又指，尚未研究有關判辭，惟有已遷出的街坊在租住房屋上遇到困難，流離失所，希望市區重建局或其他重建計劃實行時，不能僅以金錢作安置。

被告之一的甄國業，因拒簽承諾書而一直未達成和解。(陳蓉攝)

石硤尾大坑西邨原定去年清拆重建，惟至去年8月，仍有十多個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指部份住戶屬非法霸佔單位。

過去一年，該十數戶大坑西邨住戶仍不住提出司法覆核等訴訟，拒絕遷出。(朱棨新攝)

引合約不容反悔原則收回單位

原告方平民屋宇(下稱：平屋)早前稱，他們已收回1590多個單位，將依賴「合約不容反悔」及「慣例不容反悔」原則，被告未有提出反對，亦未提出可享有無需搬遷的特權。平屋指，當年配合政府收地，幫助居民回遷，當中不涉業權及地權，租約期滿後，業主有權收回單位。

部份居民因非居於村內而不享權益

平屋又指，就法律而言，並無被告所指的權益，平屋有經審核，合資格人士可回遷，惟部分居民因不是居住村內，或擁有其他住所，所以不享有權益，亦要跟隨公眾人士的做法。

女被告指祖父曾是業主求回遷1人單位

女被告曹綽芝她預產期在11月，會依賴直接出售協議（agreement of outright sale），稱其祖父以真金白銀買下光民村的單位，以合約而言，該單位是他的財產。曹又指，會撤回對平屋方的反申索，亦放棄爭取其丈夫的回遷資格，望可回遷1人單位。

平屋指其水電費未達標不給予回遷

曹稱，因要照顧患病母親及公幹，故約有一個月時間不在家中，平屋以其水電費用未達標為由，不給予回遷權。曹認為，她完全符合條例，平屋方在未經證實該單位是否其唯一居所的情況下，已取消其回遷資格，對她不公。

願給曹20萬和解

平屋方則指過往已有一百多户的住户被拒絕回遷，若給予曹例外，恐怕會有其他人要求額外的恩恤，惟他們願與曹和解，可給予曹20萬以及協助申請恩恤徒置及過渡性房屋等。

兩人因要簽承諾書而拒和解

就關和馬的案件，兩人均因平屋方要他們要簽承諾書，方能獲賠償及回遷資格。陳官認為，承諾書提及要求租戶不能以任何身份向平屋或政府申索，及須交回樓宇的空置權。租户只能「講個信字」，儘管先前有一千多個取得補償，租户可能仍會擔心無法獲得補償。

案件編號：DCCJ5505、5507、5509、5546、5582/2023、DCCJ39/2024