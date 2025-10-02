大坑西邨重建　再有住戶同意交單位　官取消審訊並稱不會下訟費令

大坑西邨重建計劃，因有數名住戶拒絕遷出，遭負責項目的香港平民屋宇有齃公司(下稱：平屋)，入稟要求收回單位，再有兩名租客同意和解，案件今（2日）在區域法院處理，惟其中一人未有到庭，另一人則同意交還單位。法官陳錦泉遂終止到庭住客的審訊，並稱不會下訟費令，而未有到庭的一人，則押後至下周四(9日)再處理。



大坑西邨的重建計劃，因有十多名住戶拒遷出；平民屋宇最後要循民事途徑收樓。

尚有2人需經審訊處理

原告香港平民屋宇有限公司，2名今天開庭處理，已達成和解的被告為：黃錫添及趙慶嬋。黃錫添今有到庭，趙則未有現身。

本案原有6名被告，除了黃及趙，另4被告：梁亞端、黃詠珊、周德榮、李素嬋，其中黃詠珊及李素嬋亦已達成和解，只餘下梁亞端及周德榮兩人，將於10月27日作聆訊。

黃同意交單位官稱不會下訟費令

法官陳錦泉指，黃錫添同意交回有關單位，故平屋方正式終止有關的審訊。黃錫添亦關注其訟費問題，陳官表示，法庭不會就案件下訟費令，平屋亦表示，相關議題會稍後處理。

需簽名確認趙案押後再處理

另一已和解居民趙慶嬋，今日沒有出席聆訊，平屋指可以於今天完成處理，惟陳官指趙沒有律師代表，需要由其本人確認簽名，遂將案件押後至10月9日處理。

案件編號：DCCJ5579/2023、DCCJ2496/2024