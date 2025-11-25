國際水域救援技術交流會議揭幕　消防處水域救援示範展高科技設備

消防處今日（25日）舉行國際水域救援技術交流會議開幕典禮，為一連四日在香港和潮州舉行的交流會議揭開序幕。消防處即場進行水域救援示範，展示「水下推進器」及「遙控救生抬床」等高科技設備。



國際水域救援技術交流會議匯聚來自香港、澳門、內地及鄰近亞太地區的專家，就水域救援的科技及戰術展開交流。

消防處在位於將軍澳百勝角路的消防及救護學院即場進行水域救援示範，有來自不同國家的專家圍觀。在第一部分示範，拯救隊成員將假人丢進湍急水流，再落水拯救，示範如何應對急流。

在第二部份示範，消防處則演示了一些高科技設備，如「水下推進器」及「遙控救生抬床」。前者是一個水下救援工具，潛水員可以借助其水下推進，進行潛水營救；而後者則是一個電子浮板，可透過遙控器操控，靈活轉向。

在第三部份示範，拯救隊成員則演練如何在車子掉進水裏的情況下，救出車內的人。

消防處長楊恩健：首次匯聚亞太區專家交流專業知識

進行示範前，亦進行了一個簡單的開幕儀式。消防處長楊恩健致辭時指，技術交流是一個里程碑，因為首次可匯聚亞太區專家以交流專業知識。保安局長鄧炳強致辭時指，交流會議促進各地分享最佳做法，冀強化協作機制。

國家消防救援局副局長徐忠舜致辭時則分享了內地的自然災害情況，表示在內地以水災最為常見，而中央一直高度重視水安全及防汛工作，如國家消防救援隊持續提升水域救援能力，建立多個訓練基地。