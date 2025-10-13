消防處地震救援用新科技　副處長黃鎮業：有信心成國際中型救援隊

消防處副處長（行動）黃鎮業即將退休，31年消防工作生涯，見證部門變遷。他表示，消防處利用無人機、衛星電話等，協助2023年土耳其地震及今年緬甸地震救援工作；科技相較2008年到汶川大地震災區搜救時進步不少。



消防處早年向聯合國「國際搜索與救援諮詢團」申請國際中型救援隊認證，聯合國將在明年初派員來港進行評測，成功的話，日後有機會在國際搜救行動的聯合指揮部中，擔任總指揮角色；他對此表示有信心。



2008年7月，時任國家副主席習近平（前排左一）會見香港特別行政區參與四川地震救援行動的特別搜救隊，並與時任助理消防區長、特別搜救隊隊員黃鎮業（前排右一）握手。（消防處提供圖片）

土耳其及緬甸地震救援用無人機、衛星電話 檢測儀可偵測輕微地震

2008年四川汶川大地震期間，黃鎮業作為助理消防區長，率領第二批特別搜救隊隊員前往四川災區協助救災，他說當年災情嚴重，通信設施受損，要將工作報告及次日的工作計劃發送至香港，「需靠每一日由當地嘅救援隊嘅指揮部派一架車，車我哋啲同事半個鐘頭，去到揮部嘅中心嗰度。」

2023年土耳其地震及本年初的緬甸地震，政府均派遣救援隊到當地協助救災，現時科技發達，配置的裝備有無人機、衛星電話等，另添置檢測儀，可檢測到輕微地震，確保安全；處方更善用搜救犬，協助搜救較大面積地方。

▼香港特區搜救隊人員2023年在土耳其地震災區救出3名生還者▼



消防處副處長（行動）黃鎮業即將退休。（董素琛攝）

聯合國明年初派員來港評測申請國際中型救援隊認證

消防處在早年向聯合國「國際搜索與救援諮詢團」申請國際中型救援隊認證，聯合國將在明年初派員來港進行評測。黃鎮業表示，若能成功註冊成國際中型救援隊，便能多參加聯合國搜救組織的訓練及會議，提升同事專業技術及知識。他提到，獲認可資格能使特區搜救隊在國際搜救行動扮演更重要角色，如在聯合指揮部中擔任總指揮。

依家我哋今時今日，我哋特區救援隊，有我哋經驗，有我哋技術，有我哋人才，依家其實我哋覺得係有信心，可以做到呢一方面嘅工作，依家就係差聯合國嘅一個註冊。 消防處副處長（行動）黃鎮業

▼2025年4月9日赴緬甸地震救援的香港救援隊完成任務回到香港▼



另外，為加強培訓消防工程人才，消防處今年成功獲香港工程師學會認可，在內部推行消防界別工程畢業生培訓計劃，擁有消防工程學背景的消防屬員，在部門累積一定相關工作經驗後，可申請成為工程師學會消防界別專業會員。黃鎮業透露，消防處自本年6月得到工程師學會認可後，已有3位同事參與計劃；處方期望每年能有8位同事能透過此計劃成為工程師學會消防界別會員。