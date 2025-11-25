男警涉訛稱健身教練騙病假　被告稱想入速龍小隊　否認不想上前線

警員涉向醫生虛報健身教練以騙取較長病假，從而獲4.6萬元案續審，男警今（25日）在西九龍裁判法院接受控方盤問，他同意若不想透露職業時，亦可自稱是公務員或紀律部隊，無需說謊稱是健身教練，當時隨意答，未有思前想後。裁判官陳慧敏關注到，被告因稱傷口痛，醫生把其病假由56天增至110天，多出近一倍，譚同意確是如此，但重申他不知病假與工種掛鈎，又稱他當時渴望考特警，想入速龍小隊，否認曾對醫生說不想上前線。案件押後至12月30日結案陳詞，被告准繼續保釋。



被告譚順維（32歲，警員）被控1項欺詐罪，指他於2019年10月17日，向曾文謙醫生虛稱是健身教練，無法履行輕便工作，從而獲發54日病假證明。

控方盤問時指，若譚不想向醫生披露他是警察，其實並無需說謊，他可以說是公務員或紀律部隊，譚同意，但稱他當時心血來潮說是健身教練，並沒有思前想後，就隨便回答。

控方指，醫生同年10月再見譚時，了解過譚的工作性質，理解他的工作需要用力及舉重，故在報告有寫因譚是健身教練而開15天病假。譚不同意，並指醫生是想他休息等做手術。控方續指，醫生亦有與譚商討康復安排，包括休假的事宜，譚否認曾指其上司不准他做輕工（light duty）。但譚同意他知道有輕工紙，因他曾經因腳傷要輕工，但當時沒想起此選項。

裁判官陳慧敏指譚曾對醫生稱傷口痛，醫生把病假由56天提升至110天，增加近一倍。譚同意，但指醫生當時稱他無需覆診，認為110天足讓他康復。

控方引述譚的警員記事冊指，2023年6月23日上午，譚與李指揮官會面，李展示便條指譚的病假不涉刑事及紀律問題。控方質疑，警方於6月28日仍向譚追收其環聯紀錄，可見調查仍未完成，李不可能在此階段告知譚調查結果，指譚在說謊，譚稱不同意。

譚又否認醫生用「呃」的字眼來形容譚，指醫生知他真正職業後，只是問他為何不早說，他亦否認曾對醫生說不想上前線，並補充說，他當時渴望考特警，想入速龍小隊，重申沒想過醫生批病假日數與職業有關連，亦否認說過做教練要高強度訓練及無法執行輕工。

控方質疑，譚曾問上司醫療記錄曾提及譚是健身教練，會否有問題，認為譚亦自覺此舉有問題。譚稱，因醫生向他解釋是因其職業批長假，所以才發訊息問上級。控方續出，因譚訛報是健身教練，才多獲54天的病假。

陳官關注，醫生報告提及譚聲稱其工作要高強度運動，譚稱報告由醫生撰寫。陳官稱：「即係你無講，但佢咁打？」譚認見到報告但沒與醫生爭論，因為上司只要求他交報告，稱可令調查「斷尾」。控方質疑，理論上正確的報告才可幫助調查，譚把失實報告交回警署，是否覺得沒有問題。譚堅稱：「我無諗咁多，法官閣下。」

