MIRROR限定店首日被指安排差　鏡粉未能入場鼓譟　店方周三停派籌

本地男團MIRROR與SANRIO CHARACTERS首次聯乘公仔產品，限定店周二（25日）於又一城開幕，並由早上9時起向公眾派籌於指定時間入場。有不少「鏡粉」為買心頭好，一早排隊拿籌，惟店舖銷售及人流管制安排未如理想，未能即時疏導店内人群，導致拿到籌的歌迷延遲甚至無法入場，加上店内現貨極速售罄，現場歌迷一度鼓譟。



據網上影片，有職員周二晚上向「鏡粉」表示，因仍有很多持籌者等候入場，故未能處理即日下午5時至晚上9時的籌號人士。他提到周三（26日）不會派籌，持周二籌號的人士可在周三回來買紀念品，惟不少歌迷不滿安排，批評主辦方安排混亂。《香港01》已透過公關公司向主辦方MakerVille查詢事件，正候回覆。



周二（25日）晚上約8時，有職員（黑衫者）向排隊歌迷交代詳情。（threads @jjupbbdess 影片截圖)

本地男團MIRROR與SANRIO CHARACTERS首次聯乘公仔產品，限定店周二（25日）於又一城開幕，吸引大批歌迷排隊購買心頭好，現場人頭湧湧。（threads @_carrieckl_)

MIRROR星期一（24日）12子齊人出席又一城限定店的聖誕亮燈活動。(資料圖片 / 葉志明攝)

本地男團MIRROR 與 SANRIO CHARACTERS 聯乘限定店周二（25日）於又一城開幕，由早上9時起向客戶派發指定時間入場的籌號，持籌者入場後可填寫購買表格（「鏡粉」俗稱為「點心紙」）及告知職員心儀產品後付款。

購物流程幾近由職員主導，惟人流眾多，以及首日運作，店方未能在預計時間內疏散所有購買人潮，導致不少持籌者無法準時入場，甚至未能入場，加上店内現貨極速售罄，現場歌迷一度鼓譟。有不少「鏡粉」在社交媒體發文鬧爆，指很早前來排隊取籌，但到指定時間後仍需排隊數小時才能成功入場，也有不少人未能入場，批評主辦安排混亂，以及人流管制措施做得不好。

入場後可獲發一張「鏡粉」俗稱「點心紙」的購物表格，而取得的籌號雖有指定時段，但有不少歌迷投訴店方未能及時疏導人潮，即時取了籌，仍要排隊等候數小時，也有持籌者未能入場。（threads @heidi_whk1224）

根據網上影片，有職員於周二晚上約8時向「鏡粉」表示，因仍有很多持籌者等待入場，故未能處理下午5時至9時的持籌者。他提到周三(26日)暫不會派發新籌，以讓現時持籌而未能入場者，可以周三再來購買紀念品，但由於部份貨品已售罄，未能確定是否能全線補貨，他表示不保證全部有現貨，但可以幫到場歌迷預訂貨品。在場有歌迷表示不滿，稱本身特意請假而來，若周三未能再到場可如何購買，該名職員表示可開放其他日期予其入場。

Mirror官方社交平台夜晚11時貼出即時動態指，由於限定店客人數量眾多，未能於是商場關閉前處理所有人流，明日暫停派籌。（Instagram @mirror.weare）

周二晚上11時，Mirror官方社交平台（Instagram @mirror.weare）貼出即時動態指，由於限定店客人數量眾多，未能即晚於商場關閉前處理所有人流，明日（即周三、26日）暫停派籌。