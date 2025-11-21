MIRROR閃避球挑戰賽丨姜濤疑瞄準Anson Lo頭部攻擊　被狠批惹熱議

MIRROR《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR: 閃避球挑戰賽》於2025年2025年11月20至22日（星期四至星期六）在香港會議展覽中心 Hall 5BC舉行。在表演中，有觀眾粉絲拍攝到姜濤在閃避球進攻時，專門瞄準盧瀚霆 Anson Lo頭部大力掟球，幸好對方躲避開沒有被擊中，但此舉引發了網民熱議。



《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR: 閃避球挑戰賽》海報（IG@miro.weallare；IG@mirror.weare）

姜濤疑瞄準盧瀚霆頭部掟球

近日，MIRROR為回饋粉絲在香港會議展覽中心 Hall 5BC表演閃避球挑戰賽。11月21日，有網民在Threads上分享了兩段現場影片，一段是姜濤衝刺瞄準盧瀚霆 Anson Lo頭部掟球，另一段則是姜濤在進攻時的大力掟球，指責姜濤「是故意定有意，條友超級冇品。」

視頻發出後，瞬間引起了網民關注，紛紛對該類行為提出異議：

「把口成日講善良，最唔善良就係佢，要贏乜都做得出，呢啲先係真無品。」

「成架坦克車咁衝埋去掟，個樣好兇狠。」

「越區攻擊, 犯規呀，唔怪得其他隊友帶波攻擊只會於中立區前, 得姜濤一個多次會帶住波衝去另一區先攻擊擺明犯規，名符其實嘅無品姜。」

「跳舞又唔見佢咁落力同用力。。。。。。」



亦有網民指出這是PU泡沫海綿球，只重140克，即使被擊中也傷害不大，認為有些人太過激了：

「本身個運動就係爆頭唔犯規，其次粒波球速唔快。完全唔明你地網民X緊乜。」

「我唔係姜糖都覺得係你有問題多！閃避球唔係咁玩嘅咩？運動唔投入不如唔好。」

「我想知玩閃避球正確要用幾温柔力度？有無示範片參考下？」



+ 3

目前該貼文已經超過萬人觀看，雙方網民也在爭論不止，MIRROR《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR: 閃避球挑戰賽》現在還有11月22日（星期六）一場，暫時未有出官方回應。