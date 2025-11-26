頂好大光麵停產｜57年香港味道　曾有八成茶記用　去年已停產兩款

有57年歷史、標榜100%香港製造的「頂好大光麵」，將於今年12月底結束營運，不少市民感不捨。翻查資料，負責人去年接受電視台訪問時曾指，在70至80年代，近八成茶餐廳都採用「大光麵」，惟90年代起內地生產平價即食麵攻佔本地市場，大光麵的去年市場佔有率大幅縮減至兩成。去年大光麵更因成本問題，停產其中兩款「特級大光麵」及「好味麵」。



生產「頂好大光麵」的金源食品有限公司宣布12月結束營運。圖為方榮記「沙嗲牛炒大光麵」。（頂好大光麵fb圖片）

有茶餐廳名物之稱的頂好大光麵，搭配餐蛋或沙嗲牛肉堪稱一絕。大光麵於1969年由金源食品有限公司代理，主要供應茶餐廳、大牌檔及車仔麵檔使用，較少作零售用途，目前只有部份指定銷售點提供家庭裝「頂好光身麵」。光麵的最大特色是只有麵餅，沒有調味粉兼獨立包裝。

翻查資料，「頂好大光麵」負責人吳怡於2024年接受ViuTV節目《茶餐廳》訪問，透露大光麵在茶餐廳的市場佔有率，由70至80年代約有八成，跌至去年只餘下兩成，原因是90年代起內地生產平價即食麵攻佔本地市場。

有57年歷史、生產「頂好大光麵」的金源食品有限公司今早（26日）宣布，將於12月正式結束營運。（頂好大光麵Facebook）

金源食品曾推出不同麵款或包裝種類，及至去年中，其因成本問題，停產其中兩款「特級大光麵」及「好味麵」，引起社會關注。

金源食品今早在社交媒體上表示，經過多番考慮後，決定於今年12月結束營運，並強調「味道會完結，但回憶會一直留著」。結束營運的消息引來了不少食客紛紛留言表達不捨。翻查資料，該專頁超過一年未有更新，對上一則帖文已是去年5月停產兩款麵類的消息。