內地父涉回港探望時非禮幼女　官指女童口供存疑　全部罪名不成立

內地父親涉回港探望子女時，趁10歲幼女睡覺時捏其胸部及用手指插其私處案，今（26日）於區域法院裁決，法官練錦鴻裁決時稱，對女童X的可信性成疑，除了她描述性侵無任何受驚的反應，並能即入睡令人難以置信外，她提及向保母投訴的日期，及保母的離職原因，亦有不同版本，甚至辯方律師向她指出，控罪所指的行為，其實並無發生，X居然同意。練官指，X的說法可能是她不知所措下的反應，但法庭有責任公平裁決，同時亦無法確定她的那些證據屬實，那部份屬無心之失，故裁定被告所有罪名不成立。



練官又稱，明白案件會對X和被告的父女關係造成無可彌補的傷害，希望二人忘懷，盡快重過正常的生活。



被告Z.F（60歲，持雙程證）被控4項非禮罪，指他於2022年7月至8月間的某日、2023年的某日，以及2024年1月16日，在香港荃灣某單位及香港某處，四度非禮女童X。

被告ZF在區域法院經審訊後被裁定4項非禮罪全部不成立。(黃浩謙攝)

X曾推翻自己的證供

法官練錦鴻裁決時指出，X在接受辯方盤問時，辯方律師曾向她指出，控罪所指的罪行從未發生，X居然同意，即是她已推翻了其證供。練官認為，辯方的問題極之清楚直接，並無誤解之處，雖然控方之後有嘗試澄清，說法亦可能是她在不知所措下的反應，但法庭有責任公平裁決。

被侵犯後連受驚的反應也沒有

練官續指出，X的證供有許多不能調和之處。X和孖生姐姐同住在主人房，姐姐睡在由窗台改建的床上，案發時如有異聲，姐姐必然會被驚動。雖然X可能是因年少未有反抗，但她連受驚的自然反應亦沒有，案發後隨即睡去，令人難以置信。

有關保母的說法有多個版本

練官續指，X在指出她向保母的投訴時間有多個版本，先是案發後數日，之後又說是2022年9月。X另提及，保母在她投訴後數天被解僱，但其後又在時段上前後更改。就保母離職的原因，練官認為X所說的理由與保母的供詞不能相容，X稱保母因勸喻被告而被解僱，但保母其實因私人理由請辭，令人懷疑X是有所隱瞞。

投訴時未提及最嚴重部份

練官認為，X向保母投訴的話，亦應該投訴最嚴重的部份，但X只告知保母被摸大腿，此行為可以有與控罪無關的解釋。練官稱，或許X當時年紀小不懂處理，但無法分辨X的證供哪部份真實，哪部份是無心之失，故不能接納X的說法，裁定被告全部罪脫。

案件編號：DCCC489/2024