內地父回港探女涉非禮　事主原本高興能見父親　睡覺卻遭上下其手

內地父疫情後來港探望女兒時涉多番非禮，他否認4項指控，案件今(17日)在區域法院開審。控方播放女事主的會面錄影，她憶述當時疫情後剛開關，她原本很開心能再見於內地工作的父親。惟她睡覺時，被告卻入她房並對她上下其手，又舔其耳及胸等，她稱被告應以為她睡著，後來發現她清醒，並問她說：「舒唔舒服？」她有反映不舒服，但被告沒有理會，並繼續其行為，又叫她不要告訴別人，因會被人笑。事主稱她之後再被侵犯時感到生氣，並曾𠝹手自殘。



被告Z.F（60歲，持雙程證）被控4項非禮罪，指他於2022年7月至8月間的某日、2023年的某日，以及2024年1月16日，在香港荃灣某單位及香港某處，四度非禮女童X。

被告ZF否認4項非禮罪，在區域法院受審。(黃浩謙攝)

承認事實指出，X在2012年出生，被告是X的父親。在2024年1月1日，警方拘捕被告。案發時X約10至12歲。

原本很高興見父來港

控方庭上播放女童X的錄影會面，女童X指出，在2022年暑假期間，她正就讀四年級。當時疫情開關，被告從內地回港。她感到高興，因為已經很久沒有見過爸爸。

被告伸手摸其胸及私處

X稱，在某天晚上，她在姐姐的房間睡覺，被告進房後以為她睡著了，於是伸手摸她的胸及私處。被告當時把手伸進她的衣服，大力地捏她的胸部，之後又摸她的私處及大腿，並脫去她的褲子，將手指插入她的私處，持續約數分鐘。X稱，被告的手指有郁動，她並感覺到其指甲，故知道是被告的手指。

被告稱不要告知別人因會被人笑

其後被告又舔她的耳朵及胸部，再親吻她的耳朵，發現她未入睡時，又問她：「舒唔舒服？」X稱，對此感到不適、生氣及傷心，私處亦覺疼痛。她有告知被告她覺得不適，但他未有理會。X續指，被告要求她不能把事件告知其他人，否則會被人取笑。

遭被告揑胸感生氣

X另提及，在同年暑假某天，被告曾走到她的床邊，用力捏她的胸部，持續約數秒，她當時感到生氣。X之後把事件告知家中的保母姨姨，要求不要與父親同睡。故她其後轉到工人房睡覺，暑假過後，被告回內地工作，非禮事件才暫告結束。

案件編號：DCCC489/2024