內地父涉非禮11歲幼女　辯方疑管教嚴兼炒保母而誣告父　事主否認

內地父涉回港探子女時非禮11歲幼女案續審，辯方今(18日)在區域法院盤問女事主X，指她因被告對他們3兄妹管教嚴，又解僱了與她最親的保母，因而指稱被告非禮，事主X否認誣告父親。但在追問下承認不想被告回港。法官練錦鴻在X作供後對她說：「無論單案點判，都會令你同家人嘅關係有所改變，無論點都好，佢都係你爸爸，呢個無得改變，睇你都算係成熟嘅，希望你以後好啲，盡快忘記呢件事啦。」



被告Z.F（60歲，持雙程證）被控4項非禮罪，指他於2022年7月至8月間的某日、2023年的某日，以及2024年1月16日，在香港荃灣某單位及香港某處，四度非禮女童X。

內地父ZF否認非禮，在區域法院受審。(黃浩謙攝)

認被告管教嚴厲

X接受辯方盤問指，被告管教嚴厲，會要求X要和胞姐讀同一中學，X曾因這事不開心，他又要3名子女嚴守家矩，包括指定睡覺及起床時間，使用電腦的時間等，X認有其事，但稱該家規最後被其兄撕掉。

X稱曾遭被告用棍打

辯方又指，X曾為保護保母而與被告頂嘴，甚至指被告是「神經病」，被告曾因而摑了X一巴，X稱對此沒有印象，但記得被告曾用棍打她，但她承認保母是她最親及最常陪伴她的人，辯方續指，三兄妹曾說過希望被告不要留在香港，X回應她只問被告何時回內地，練官問她想不想被告來港時，X說：「唔想。」

辦回鄉證發現母親名字不同

辯方指，X一直以為他們三兄妹是三胞胎，直至被告帶他們辦回鄉證時，她與姊姊的生日日期相同，但兄長卻早他們數天出生，她母親的名字，亦非她認知的媽媽。X同意，並指被告有向她解釋，這是為了香港的身份，故隨意填上了一個女人的名字，但她曾從胞姐口中得知，她們與胞兄是同父異母的兄妹。

被告回港時契爺契媽亦在單位

辯方續指，X的保姆有段期間曾請假回內地，故由X的契爺契媽代為照顧他們三兄妹，被告回港當晚，契爺在客廳睡覺，X開門睡房，X被侵犯時若大叫，全屋都會聽到，但X沒大叫，反而裝睡，X同意。

質疑非禮事件從未發生

辯方繼指，X稱事後幾日便把事件告知保母，但保母當時根本不在香港，X並無親自把事件告知保母，X同意，又認她稱保母得知後不久遭解僱，是想令人覺得被告因保母知悉事件而解僱她。辯方續指，X對保母被解僱日期說法不一，事實因非禮事件從未發生，X否認說法。

被問害怕甚麼X沉默不答

控方覆問時問X指她稱因害怕而裝睡，問X害怕甚麼。X沉默未有回答，法官練錦鴻問她是否明白問題，X稱明白，但沉默約1分鐘仍沒有回答。練官續問X會否因為被告曾打她而生被告的氣，X稱沒有，亦否認撒謊陷害被告。

案件編號：DCCC489/2024