宏福苑五級火人間有愛 區內食店將送飯到庇護中心 有公司派墊褥
撰文：石國威
出版：更新：
大埔宏福苑火警晚上升至五級，暫時造成4死3傷，包括一名消防員殉職，全港悲痛，特別是大埔街坊。在Facebook大埔群組，不少留言為災民送上祝福及為消防員打氣。有區內食店準備飯盒送到庇護中心，並由原計劃100個增至200個。另有家居用品店稱如災民今晚欠缺墊褥圢地舖，可聯絡該公司，公司將免費提供墊褥。
今日（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓宇，火勢更蔓延至部分單位內部。截至下午6時許，火警已造成4死3傷，包括一名消防員殉職、有兩名傷者情況危殆。
社區會堂將通宵開放 旅遊巴分批疏散居民
區內多個地點開放為臨時庇護中心，其中在中華基督教會馮梁結紀念中學，目測有逾100人疏散到此暫避，當中不少是宏福苑街坊，有人表現激動。現場關愛隊人員稱，區內部份社區會堂將通宵開放作臨時庇護中心予居民「過夜」，並將有旅遊巴分批接送。
大埔民政事務處今日表示，已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站。
