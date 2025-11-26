宏福苑五級火．停課｜大埔至少6學校明日停課（附停課學校名單）

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火災，受影響居民眾多，截至晚上近9時，已有13人不幸死亡。教育局宣布，受火警及道路阻塞交通影響，中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學等將於明天（27日）停課。



另外，如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局分組學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者，而就停課安排，請家長留意教育局及學校最新公布。



11月27日停課學校名單：

1.中華基督教會馮梁結紀念中學

2.大埔浸信會公立學校

3.聖公會阮鄭夢芹小學

4.靈糧堂劉梅軒中學

5.港九街坊婦女會孫方中書院

6.保良局田家炳千禧小學



+ 10

教育局宣布，受火警及道路阻塞交通影響，中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學等將於明天（27日）停課。

如個別學校因實際情況需要停課應盡快通知持份者

另外，如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局分組學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者，而就停課安排，請家長留意教育局及學校最新公布。

教育局發言人表示，局方事發後已即時聯絡大埔區學校校長會及位於宏福苑附近的學校，並派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員前往設於大埔富善社區會堂及善樓的臨時庇護中心，為受影響的學生提供適切支援。

明日小一自行分配學位的註冊日期 要求相關學校聯絡受影響家長

教育局指，明日是小一自行分配學位的註冊日期，會要求相關學校聯絡受影響家長，為其獲派小一入學自行分配學位的子女辦理註冊手續作適切安排。

教育局呼籲區內學校及教職員留意學生情緒，為有需要的學生提供適切支援。教育局教育心理學家及大埔區學校發展組人員會與學校保持緊密聯繫，繼續為學校提供所需協助。

康文署轄下新落成的鑽石山活水公園，11月21日起開放予公眾使用。公園設有動態及靜態的水景和富有特色的植物，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。（政府新聞處圖片）

活水公園《李小龍徑》命名典禮取消 主辦方︰因發生重大事件

新落成的鑽石山活水公園已在11月21日開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。公園原址是已拆卸的大磡村，重置多幢村內具歷史性的建築物，包括三級歷史建築的飛機庫三級歷史建築、二級歷史建築的機槍堡，以及已故影星喬宏故居等。

活水公園明日（27日）原定下午2時舉行《李小龍徑》命名典禮，出席人士包括黃大仙民政事務專員胡鉅華、武打巨星李小龍女兒李香凝、工聯會會務顧問陳婉嫻、太極國際學院主席林文輝、李小龍大聯盟主席陸地。惟主辦方晚上公布，由於本港出現重大事件，明日活動取消。

第8屆立法會選舉將於12月7日舉行。（資料圖片／廖雁雄攝）

12月7日為立法會選舉投票日，本港多名政商名人已陸續落區宣傳。（資料圖片／廖雁雄攝）

六大商會同盟全城大抽獎活動另定日期舉行

12月7日為立法會選舉投票日，本港多名政商名人已陸續落區宣傳，部份商會、企業、商場等也為響應政府，陸續推出餐飲及購物優惠。當中香港中華總商會聯同香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港總商會、香港中國企業協會、香港中華出入口商會，為鼓勵全港選民踴躍投票，履行公民責任，合辦「共建未來．感謝有您」商界同盟全城大抽獎活動。

不過香港中華總商會晚上公布，原定明日中午12時舉行新聞發布會，將會延期，並另定日期舉行，具體安排將另行通知。