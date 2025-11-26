宏福苑五級火｜鄧炳強對消防員何偉豪殉職深感悲痛 向家屬致慰問
撰文：任葆穎
出版：更新：
大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，至今釀成4死5傷，一名消防員殉職。保安局局長鄧炳強在晚上表示，對消防員何偉豪殉職深感悲痛，向所有遇難者家屬致以慰問。鄧炳強指，緊急事故監察及支援中心已於下午全面投入運作，統籌協調各部門全力應對及處理火災造成的影響。
消防員何偉豪今日在大埔撲救一宗五級火警時受傷，送往威爾斯親王醫院搶救後，最終傷重不治。保安局局長鄧炳強說，對何在行動中不幸殉職感到非常難過和痛心，並向其家人致以最深切的慰問。鄧炳強亦向火警中其他遇難者的家屬致以慰問，並祝願傷者早日康復。
鄧炳強表示，緊急事故監察及支援中心已於下午全面投入運作，統籌協調各部門全力應對及處理火災造成的影響。消防處正全力撲救火警，保安局和各部隊以及相關部門亦作出全力支援，並會盡力為受影響人士提供協助。
民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫管局亦已啟動應急機制，全力救治傷者。
