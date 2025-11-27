宏福苑五級火｜東華三院、保良局、樂善堂為受影響者提供經濟援助

大埔宏福苑發生五級火警，周三（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。晚上11時大火仍未熄滅，火警已造成至少13死15傷。樂善堂、東華三院及保良局表示，會為受影響家庭提供經濟援助，後兩者已開放部分宿位作臨時居所予有需要的居民暫住。



大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，晚上11時大火仍未熄滅。（夏家朗攝）

保良局表示，將透過「保良局扶弱基金」撥款，向火災死者家屬及傷者提供即時經濟援助；其屬下李兆基青年綠洲及賽馬會大棠渡假村亦將即時提供緊急住宿服務。另外，保良局會配合社署的調配，安排社工團隊向受影響市民提供情緒支援。

九龍樂善堂表示，將向受影響並有經濟困難之災民提供每戶3,000元經濟援助。災民如有需要，請向當區政府部門查詢並予以轉介。

東華三院表示，為支援死難者家屬及受影響居民，將從「東華三院甘霖援急基金」撥出港幣300萬元作緊急援助；「東華三院殯儀基金」將直接為死者家庭提供免費殯儀服務。 另外，東華三院已預備部份單位作臨時居所予有需要的居民暫住，亦安排大埔區院車接載有需要居民，協助受災家庭渡過難關。

東華三院還提供即時情緒支援及在有需要時提供緊急外展服務。如照顧者需要為長者或殘疾人士尋找緊急暫託服務及緊急宿位，可致電照顧者支援專線182 183。

東華三院援助詳情:

1. 援助對象：受今次火災而導致陷入困境，又未能獲得適時經濟援助的宏福苑個人或家庭。



2. 申請途徑：有需要的家庭或個人，須經由政府部門或註冊社工轉介及推薦，轉介的政府部門或註冊社工可將填好的基金申請表交回東華三院社會服務科策劃及發展部處理 (電郵 csdh@tungwah.org.hk 或傳真 2803 2842)。



3. 援助金額:每個家庭/個人的一次性援助金額申請最高為港幣一萬元，金額視乎轉介的政府部門或註冊社工的推薦。



4. 為讓更多有需要的人士受惠，東華三院不接受已獲其他慈善團體資助的個案申請。如有查詢，可致電東華三院熱線 18281。

