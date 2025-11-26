宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪同袍發文悼念：落更喇，好好休息

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火，至少13死15傷。火災中，一名37歲消防員何偉豪不幸殉職離世。其消防同袍在社交媒體發文悼念，稱「我們不會忘記你的，感激你為我哋負（付）出所有。落更喇，好好休息 bro......」。



宏福苑被烈焰及濃煙吞噬。（香港01直播截圖）

大埔宏福苑今日下午2時51分發生火警，至下午3時02分升為三級，3時34分升為四級，並於下午6時22分升為五級。消防處處理28名傷者，其中9人在現場死亡，6人嚴重，及後送院後有4人不治。火警中，一名消防總隊目左腳受傷，一名消防員熱衰竭，還有一名消防員不幸身故。

英勇殉職的37歲消防員何偉豪，入職消防處已有9年，生前駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。消防處處長楊恩健表示，何偉豪今午3時01分到達火警現場，在地下負責救援，其後於3時半起失去聯絡，消防搜索後，在4時01分於宏昌閣對出空地發現何，當時他面部燒傷，隨即轉送到威院搶救，惜於4時45分證實不治。

何偉豪的同袍晚上在社交媒體，發布兩人在何偉豪從消防學校畢業時的合照悼念戰友，指「我們不會忘記你的，感激你為我地負（付）出所有。落更喇，好好休息 bro......」，他又說一眾「兄弟」都會為他感到自豪。

消防員何偉豪（右）不幸在大埔宏福苑五級火中殉職離世。（Threads）

保安局局長鄧炳強及公務員事務局局長楊何蓓茵其後都發布新聞稿，對消防員何偉豪於撲救大埔宏福苑火警時不幸殉職表示沉痛哀悼。