宏福苑五級火｜兩印傭命喪火場 外傭工會：最少7外傭仍失聯
撰文：文維廣
出版：更新：
大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，至少釀成至少44人死亡，仍有200多人失去聯絡。印尼駐港總領事館表示，至少兩名印傭死於這場火災，另有兩人受傷。亞洲移居人士聯盟發言人Sringatin表示，透露，至少有7名外籍傭工未能取得聯絡。
有外籍傭工仍失聯 望港府分享資訊
Sringatin指出，集合不同資訊後，宏福苑內仍最少有7名印尼外籍傭工失聯，未知是否仍在現場或已經獲救。她指出，尚未能得知全部外籍傭工的詳情，希望港府可以分享資訊，以及為她們聯絡印尼相關部門，以便進行後續工作。
菲律賓外交部：未經證實消息指有菲傭被困
菲律賓外交部表示，迄今沒有收到任何菲傭在火災中死亡或受傷的報告，但菲律賓駐港總領事館收到「未經證實消息」，指有一些菲傭被困火場。
