宏福苑五級火｜法團主席：工程公司稱曾做棚網防火測試並提供證書

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，至少釀成至少44人死亡，仍有200多人失去聯絡。警方及消防處表示大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準。另外，每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。



宏福苑業主立案法團主席徐滿柑接受《香港01》電話訪問，確認宏福苑八座大廈，每個單位的窗戶都貼上了發泡膠板；有居民向記者提供相片，顯示廁所、客廳及房間每個窗，甚至安裝冷氣的位置，均用發泡膠板遮擋。



去年九月上任的徐滿柑稱，不想「好似將啲責任推走」，稱法團有向工程公司公司了棚網是否阻燃，對方聲稱有做測試，至於發泡膠板，就沒有出示任何防燃證明，用途是為了防止外牆紙皮石碎裂擊破窗戶。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，至少40死，278人失去聯絡。火勢翌日（27日）逐漸受控，消防料搜救行動會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

法團主席：不想好似推走責任 有了解是否阻燃

徐滿柑表示，上任後法團已立即詢問工程公司顧問是否確保材料阻燃，當時獲對方回覆，聲稱已進行防火測試，並有相關證書以證明符合業界要求。他又說，法團身份尷尬，亦不想「好似將啲責任推走晒」，只能強調有向工程公司了解棚網是否阻燃，而且很多居民都知情。

大埔宏福苑11月26日發生五級火，翌日（27日）火災現場有發泡膠板從天而降。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災現場可見工程公司用來封窗的發泡膠板。（鄭子峰攝）

對於8幢樓窗戶都封上發泡膠，徐滿柑說是因為正進打鑿工程，為防止外牆紙皮石碎擊破居民窗戶，於是8幢樓所有窗都用發泡膠封上。至於發泡膠數量有多少，他回應指不知道，「幾多塊就真係答你唔到」。他續說，他並非建築業界人士，法團亦不太熟悉有關要求，只知道棚網需具阻燃性，而發泡膠材料並沒有防燃標準。

對於8幢樓窗戶都封上發泡膠，徐滿柑說是因為正進打鑿工程，為防止外牆紙皮石碎擊破居民窗戶，於是8幢樓所有窗都用發泡膠封上。圖為居民甘女士向《香港01》記者展示封窗相片。（鄭子峰攝）

已退休的甘女士，在宏仁閣中層單位獨居。她表示她兩房一廳的單位，廁所、客廳、房間所有窗戶的玻璃上，都有發泡膠板緊黏着窗戶。由於大維修要先拆除冷氣，冷氣位置的洞口也同被發泡膠板包圍。她表示，工程人員安裝的時候並沒有向她透露，這些白色板是什麼物料，僅稱可保護窗戶及防爆。

甘女士在火警時剛好外出，身無分文，不少證件遺留在屋內。她周四中午到物資站取衣服，她盼望可盡快處理個人物件，及覓得居所暫住。

冀政府安排中轉屋安置1,984戶居民

對於警方拘捕了3名涉事工程公司董事及顧問，徐滿柑說沒有太多個人想法，因目前要專注於安置受影響的居民，亦擔心失去聯絡的居民。他預計，居民在未來半年，甚至更長時間內都未能返回住所，需要臨時住宿的地方。他希望政府可以撥出一些疫情時用過的中轉屋，來安置1984戶居民。據他了解，政府正計劃相關安排。

他說火災中香港市民展現了「香港人精神」，大家一呼百應，感謝社會為受影響居民提供了大量的物資。

大廈早前開始大維修工程，有居民說所有窗戶都被發泡膠板封起。住在宏福苑宏道閣低層的居民Jade稱，發泡膠板以玻璃膠在窗戶上，外層再有一塊膠片封起。她說大維修工程要更換外牆，為免鑿穿外牆，需要發泡膠板保護窗戶。用發泡膠封窗，就不會看到出面景物，「只會見到光透入來」。另一名宏福苑的居民陳先生，亦表示所有大廈都要封窗，他為免塵埃入屋，更自行用膠紙封着窗戶的罅隙位置。