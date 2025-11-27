宏福苑五級火︱毅行者2025取消　兩跑步賽事改期　單車節待公布

今個周末香港有多項體育盛事舉行，鑒於大埔宏福苑五級火災，原定11月28日（周五）起一連三日的樂施毅行者，率先宣布取消。

之後同樣計劃在11月30日（周日）上演的兩個跑步活動：寶礦力水特跑步祭2025、石門10公里賽事，亦分別宣布延期。同日舉行的香港單車節尚未有最新公布。



樂施毅行者2025宣布取消活動。（IG）

樂施毅行者2025取消 公眾捐款及適用物資全數撥予支援大埔災民

大埔宏福苑五級火造成至少44人死亡及62人受傷，原定11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」活動宣布取消，大會在社交平台發聲明指出：「樂施會對大埔火災事件深感痛心，並向死者的家屬及傷者致以最深切慰問。」

「樂施會宣布取消原定於11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。同時，樂施會已啟動緊急支援機制，並決定將「樂施毅行者2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。」

聲明指出，有關「樂施毅行者2025」的後續安排，將會盡快公布，「我們再次向各位參加者、義工、合作夥伴及支持者深表歉意，並衷心感謝大家的諒解。讓我們攜手同行，共渡難關。」

「寶礦力水特跑步祭2025」10公里賽道折返點（紅圈）鄰近宏福苑。（賽事官網截圖）

「寶礦力水特跑步祭2025」延期 10公里賽道鄰近宏福苑

原定11月30日（周日）在香港科學園舉行的「寶礦力水特跑步祭2025」，已正式公布活動延期，大會聲明如下：「鑒於大埔發生的重大事故及安全考量，香港大塚製藥有限公司宣布延期舉行原定於2025年11月30日的「寶礦力水特跑步祭2025」，以便集中社會資源，優先處理救援及善後工作。對因此為各位帶來的不便，我們深感抱歉，並衷心感謝您的體諒與支持。 」

聲明續指，「我們現正積極與各有關單位協調，以確定補賽日期，請密切留意大會官方網站及社交媒體平台，我們將會盡快公布最新安排。 我們謹向所有傷者、罹難者、殉職消隊員及其家屬，以及受影響的市民致以最深切的慰問，並向所有在危難時挺身而出、無私奉獻的消防員、醫護人員及義工致敬，祝願救援行動順利，各人平安。」

「寶礦力水特跑步祭2025」宣布活動延期。

「寶礦力水特跑步祭2025」原定周日在香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）全日舉行跑步比賽、運動體驗班、舞蹈及音樂表演等多項活動，當中跑步賽事分為3公里、5公里及10公里個人賽，及3公里障礙賽。

跑步賽事全部在科學園內起步，而10公里賽事大約半程的折返點，位置與周三發生五級火的宏福苑接近，社交媒體上不少跑者認為賽事應暫停或改期，「星期日寶礦力喺科學園跑。10K條路對到正宏福苑......點會仲有心情跑」、「其實好應該暫停賽事」。

石門10公里賽事宣布延期。

石門10公里賽延期

原定11月30日上午舉行的年度長跑盛事「石門10公里賽」亦宣布賽事延期。石門10公里賽由香港馬拉松推廣社主辦，為田總認可賽事，歷年均高手雲集，香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞今年亦有報名參賽。贊助賽事的Pegasus Athletics Club在Instagram發文稱，「Pegasus Athletics Club對大埔火災造成的嚴重傷亡深感痛心，並向遇難者家屬及傷者致以最深切慰問。為讓政府及救援人員專注救災，本會決定延期原定11月30日舉行的「第十六屆Pegasus 石門10公里賽」，集中資源，全力投入救援工作。」聲明同時表示會盡快公布延期安排。

計劃在11月30日舉行的體育盛事，還有在尖沙咀舉行，今年破紀錄有逾6千人報名的香港單車節。