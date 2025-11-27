宏福苑五級火｜宏業建築工程成立21年　曾因棚架安全遭定罪罰款

大埔宏福苑五級奪命大火，警方以涉嫌誤殺，拘捕負責大廈維修的工程公司董事和顧問共三人。根據查冊，涉事的「宏業建築工程有限公司」，董事為侯華健、何建業，公司由侯華健全資持有，侯共擔任七間公司董事。

宏業建築工程過往亦涉及多宗關於工程或棚架訴訟，有罪成罰款紀錄。



宏業建築工程公司位於新蒲崗的寫字樓，一名男子被黑布蒙頭帶走。（黃偉民攝）

涉事承建商宏業建築工程有限公司（Prestige Construction & Engineering Limited）於2004年6月9日成立，現任董事為侯華健及何建業，侯華健是公司唯一股東。侯華建另外持有七間仍註冊的公司。

宏業建築過往相當活躍於住宅、工商廈的維修工程，曾多次投標及獲批出維修合約，曾中標承包跑馬地藍塘花園、北角光超台、旺角依利大廈、深水埗景業大廈等工程。

宏業建築曾捲入多宗和違反《建築地盤（安全）規例》及勞資索償的案件。2023年，宏業建築涉沒有確保棚架已由合資格的人定期檢查，違反《建築地盤（安全）規例》被入稟控告，勞工處的網站並未顯示有關案件的定罪紀錄。

2022年6月，宏業建築在般咸道寧養台進行工程時，涉沒有確保工人在監督下進行架設、更改或拆卸棚架工作，及沒有確保在工作地方提供及/或維修安全出口。宏業建築於2023年被判罪成，兩罪分別被罰款3000元及4000元。

宏福苑五級火，警方新界北重案組探員在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證，可見已檢取大量文件，相信準備帶走作進一步調查。目前已拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。（黃偉民攝）

宏業建築亦因2012至2014年間，在寧養台及柏道寶威閣工程中違反《建築物條例》及有疏忽不當，在2023年8月，屋宇署註冊承建商紀律委員會的研訊中被紀律處分，被禁止核證及進行任何簡化規定展開的小型工程四個月、罰款50,000元，公司的獲授權簽署人亦被譴責及罰款5000元。

宏福苑在2024年1月，通過由宏業建築承包總值3.3億元的大維修工程，但其後有居民發現，宏業建築遭紀律處分，小型工程承建商註冊於同年2月被屋宇署下架。有居民當時亦指，宏業建築於2023年12月申請一般建築承建商續牌，至2024年2月，即牌照屆滿前一個月，仍未成功續牌。

翻查屋宇署資料，宏業建築現時持有一般建築承建商註冊，至2027年3月屆滿。宏業建築現時並無小型工程承建商註冊。