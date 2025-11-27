大埔火災｜李家超：發展局晤業界 商討推金屬棚架取代竹棚路線圖
撰文：陶嘉心
出版：更新：
大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，至今造成至少55人死亡，逾270人失聯。行政長官李家超今日（27日）下午聯同多位政府官員到場視察，其後於政府總部召開記者會。他表示，發展局已與業界會面，商討推進金屬棚架取代傳統竹棚架的路線圖。
李家超表示，現時火場已受控，消防處將繼續救援，將統籌公私營資源全力救災。政府將分批巡查全港正在進行外牆大維修及有搭棚架的樓宇。他又提到，發展局今日已與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖，政府將設立專門網頁發布有關消息。
政務司司長陳國基表示，雖然竹棚有長久歷史，比較靈活，於狹窄街道中更便利，但耐燃方面不及金屬。為安全起見，需盡快改為全面使用金屬棚架，政府將為業界提供相關協助，包括培訓工人及協助商家轉型。陳國基又指，無論金屬棚架抑或竹棚，屋宇署均會考慮需否改善或加強規管。
宏福苑五級火｜火炭穗禾苑棚網被指不符防火標準 居民憂災難重演大埔宏福苑五級火｜台灣陸委會表達哀悼慰問：非常震驚與悲痛宏福苑五級火｜七旬婦聞女兒來電逃出火場 為避維修灰塵膠紙封窗宏福苑大火｜澳門霍英東基金會捐3千萬 支援緊急救援及災後重建