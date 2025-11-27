大埔火災｜李家超：發展局晤業界　商討推金屬棚架取代竹棚路線圖

大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，至今造成至少55人死亡，逾270人失聯。行政長官李家超今日（27日）下午聯同多位政府官員到場視察，其後於政府總部召開記者會。他表示，發展局已與業界會面，商討推進金屬棚架取代傳統竹棚架的路線圖。



李家超表示，現時火場已受控，消防處將繼續救援，將統籌公私營資源全力救災。政府將分批巡查全港正在進行外牆大維修及有搭棚架的樓宇。他又提到，發展局今日已與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖，政府將設立專門網頁發布有關消息。

政務司司長陳國基表示，雖然竹棚有長久歷史，比較靈活，於狹窄街道中更便利，但耐燃方面不及金屬。為安全起見，需盡快改為全面使用金屬棚架，政府將為業界提供相關協助，包括培訓工人及協助商家轉型。陳國基又指，無論金屬棚架抑或竹棚，屋宇署均會考慮需否改善或加強規管。

宏福苑五級大火，截至周四（27日）下午3時其中4座火勢大致被救熄，另外3座火勢受到控制。（蔡正邦攝）

宏福苑慘受烈焰吞噬，幾乎沒有一處外牆完好無損。（梁鵬威攝）