大埔火災｜政府向每戶派$1萬應急錢　斥3億起動宏福苑援助基金

大埔宏福苑於五級大火奪去多條人命，大批居民無家可歸，需要支援。行政長官李家超今（27日）傍晚宣布為解災民燃眉之急，將向每戶災民派發一萬元現金應急錢，同時成立「宏福苑援助基金」，政府會出資3億元及接受捐款，已開設一個中銀香港戶口（ 01287521901597），今晚7時起接受捐款。政府會設立專屬網站發布消息。



11月27日大埔宏福苑五級火第二日，不少受影響居民在室外留守，有貓隻獲救，消防料救援行動會持續至黃昏。（鄭子峰攝）

李家超形容社會正經歷集體傷痛，而在艱難時刻更需要堅強面對，共度時艱，希望社會各界將哀痛轉化為建設力量，共同維持社會正常運作，讓社會早日復原。他宣布，為解災民燃眉之急，將向每戶災民派發一萬元現金應急錢，同時成立「宏福苑援助基金」，政府會出資3億元及接受捐款，已開設一個中銀香港戶口（ 01287521901597），今晚7時起接受捐款。