宏福苑火災｜屋宇署及勞工處巡全港地盤棚網須具阻燃　違例將執法

大埔宏福苑五級火災傷亡枕藉，至今造成至少55人死亡，逾270人失聯。政務司司長陳國基今晚（27日）表示，屋宇署現已展開特別行動，分批主動巡查所有涉及私人樓宇的維修工程，包括檢驗棚架保護網物料等。



勞工處則表示，將於明日起展開為期兩周的全港性特別執法行動，巡查設有大型棚架的樓宇維修工程地盤的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚網是否具阻燃性。



11月27日，大埔宏福苑五級火翌日，行政長官李家超率官員會見傳媒。（夏家朗攝）

政務司司長陳國基見傳媒時表示，屋宇署今日(27日)已展開特別行動，分批主動巡查所有涉及私人樓宇的有關工程，將抽取棚網樣本核實及測試物料阻燃性能的紀錄及測試文件。

另外，對於目前有4個居屋屋苑正進行外牆維修工程，房屋局審查組已於今日緊急調派多支專業隊伍，親赴現場檢查外牆棚架，並即場採樣送檢。

陳國基又提到，負責宏福苑的承建商仍有另外11項私人樓宇工程，屋宇署今日已要求相關地盤提交阻燃測試文件，並會抽取棚網檢查，外加視察現場有否不恰當作業的情況。

他又指，由屋宇署、房屋局及建築署成立的獨立小組已就進行中的工程，包括正興建的樓宇及現樓維修的地盤，要求註冊建築專業人士及承辦商覆檢棚架、保護網等物料的狀況及紀錄是否良好，以及是否符合阻燃性能的標準，相關人員須7日内向部門提交報告。

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火。（資料圖片 / 夏家朗攝）

勞工處發言人表示，周四（27日）起展開為期兩周的全港性特別執法行動，巡查設有大型棚架的樓宇維修工程地盤的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查「棚網」符合阻燃性的認可標準，以保障工作安全。同時，勞工處亦會配合屋宇署巡查正進行外牆大維修而有架設大型竹棚架的樓宇，確保設置棚架上的棚網符合相關工作守則／指引的要求。

發言人續指，行動期間，勞工處職業安全主任若發現有違反職業安全及健康法例事項，定必嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控而不會給予警告，以遏止不安全作業。