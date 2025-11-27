宏福苑五級火｜賽馬會捐1億元　死者家屬獲15萬　設搬遷安置津貼

大埔宏福苑五級火造成至少55人死亡，多人受傷。香港賽馬會對日前在大埔宏福苑發生的悲劇性大火深感悲痛，宣布將透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億港元的援助，包括每名死者家屬可獲15萬港元緊急援助金，傷勢嚴重的災民各獲發放10萬港元等，另外亦有每戶約1萬至1萬5千元津貼，協助居民搬遷安置。



2023/24年財政年度，馬會向政府繳交299億港元稅款。（資料圖片)

為應對這次事故，香港賽馬會表示從昨晚到現在一直與特區政府相關部門保持緊密聯繫，致力協助受災市民。「賽馬會緊急援助基金」將提供1億港元的援助，以解傷者及死者家屬的燃眉之急，並將會經社會福利署及非政府組織發放。這是馬會的首批援助，未來將提供更多支援。

緊急援助金包括向家屬發放每名死者15萬港元緊急援助金；向傷勢嚴重的災民各獲發放10萬港元作緊急援助；向受傷而情況穩定的傷者各獲發放5萬港元作緊急援助。

獲政府安排搬遷至暫住居所的家庭，如過渡性房屋、簡約公屋及青年宿舍，或自行安排搬遷的家庭：其中1至2人家庭最高可獲發放10,000港元援助；3人或以上家庭最高可獲發放15,000港元援助。

馬會亦會資助過渡性房屋、簡約公屋的營運機構購置家俱，讓受影響家庭能即時入住：其中1至2人單位資助18,000港元；3人或以上單位可獲資助20,000港元

香港賽馬會於2010年成立「賽馬會緊急援助基金」，目的是以更具效率及彈性的模式處理緊急危難個案。（香港賽馬會圖片）

除了提供緊急援助金外，香港賽馬會慈善信託基金會與政府相關部門及非政府組織緊密合作，為傷者及死者家屬等有需要人士，在未來一至三個月提供援助，包括：

過渡性房屋

食物援助

喪親及情緒支援

教育支援

照顧者支援

透過「賽馬會藥健同心藥物支援網絡」下的社區藥房派發應急藥物



香港賽馬會於2010年成立「賽馬會緊急援助基金」，目的是以更具效率及彈性的模式處理緊急危難個案，迅速向受天災、意外、疫症等突發情況影響的有需要人士伸出援手，更適切地回應社會的需要。