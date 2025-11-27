宏福苑火災｜去年接投訴無執法「人禍」要問責？ 李家超未正面答
撰文：文維廣
出版：更新：
大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，政府早於去年已接居民投訴防火問題，但沒有執法。行政長官李家超今日（27日）被問到是否反映事件屬「人禍」，有否官員及公務員要問責，他未有正面回應，僅指已成立工作組針對調查規管工作，委派政務司司長督導。
宏福苑大火是否人禍？有無人要問責下台？
宏福苑五級火發生後一天，李家超率官員會見傳媒。有記者問及勞工處其實去年已經收到宏福苑居民投訴防火問題，最近一次是11月20日巡查，但只提出書面提醒，質疑為何有居民發現問題但不執法。居民亦質疑今次是否「人禍」，有無官員、公務員需要問責下台？
李家超：工作組聚焦兩方面
李家超回應指，今次成立的其中一個工作組針對調查規管工作，由政務司司長督導，有兩方面聚焦處理。第一，事件本身發生甚麼行為需要負責，警務處刑事方向展開調查；其次是規管方面有否法例修訂問題，就整體規管、系統確保將來不幸事件不再發生，認為上述是工作組全面推行的範圍，旨在審視所有過去提出的要求及問題，每一樣都要工作組全面跟進。
另外，李家超指要實事求是、科學為本，要針對不同物料要求，物料一般都符合國際標準，但甚麼地方要加強，例如監管、巡查、驗證制度等都是工作組要處理。李家超未有正面回應有否官員、公務員要為火災問責或下台。
宏福苑火災｜李家超向內地求援救火、醫療物資：加快效率展現積極大埔火災｜李家超：發展局晤業界 商討推金屬棚架取代竹棚路線圖宏福苑大火｜李家超：已安排巡查全港大型維修棚架及建築物料安全宏福苑火災｜立會選舉延期？李家超：首要處理火災 數天後決定大埔宏福苑火災｜李家超：大災難 專注救援善後調查等四方面工作大埔宏福苑火災｜消防評估滅火人手足夠 李家超感謝周邊城市關心宏福苑五級火｜李家超稱極度關注 啟動緊急事故監察及支援中心