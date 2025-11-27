宏福苑大火｜入境處在9間庇護中心設登記處　助居民補領身份證

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災，傷亡枕藉，全屋苑八座大廈、鄰近災場的廣福邨廣禮樓及廣佑樓仍未解封。入境事務處在政府開放的九間臨時庇護中心設立登記處，協助受影響市民登記補領香港身份證、出世紙等身份證明文件。



在中華基督教馮梁結紀念中學庇護中心，中心為居民提供糧食、心理輔導。（林遠航攝）

周四(27日)晚上在中華基督教會馮梁結紀念中學庇護中心，有居民在操場休息，中心並為居民提供糧食、心理輔導等服務。基層醫療署設立了分流站，為有需要的居民提供即時醫療和藥物支援。民政事務處華人慈善基金及特別援助基金亦設立了登記站，供受火災影響居民申請緊急援助。

入境處在九間庇護中心設立登記處，協助受影響市民登記補領身份證明文件。（林遠航攝）

另外，入境處亦在該處設立登記處，協助受影響市民登記補領身份證明文件。職員表示，受火災影響的居民可到九間臨時庇護中心的入境處登記處登記，處方明日起會安排專車，到各間庇護中心接送居民到各個證件辦理處，辦理補領手續。可以辦理補領手續的證件包括身份證、出世紙、護照及回鄉證。

職員又表示，受火災影響的市民亦可在辦公時間內前往任何一間人事登記辦事處申請補領身份證明文件，毋須預約。