宏福苑大火｜政府推金屬棚架路線圖　業界倡考慮竹棚工轉型承受力

宏福苑周三（26日）發生五級大火，導致多人死傷，行政長官李家超周四（27日）表示，將推進金屬棚架取代傳統竹棚架路線圖。發展局局長甯漢豪表示，雖然今次慘劇懷疑是業內有違規行為而造成，而並非純粹因為使用竹棚架，但竹棚耐燃性始終不及金屬棚架，故需擬定在合適工地環境下改用金屬棚架路線圖。



建造業界與當局會面時表示，同意製定「非一刀切」的行動綱領，建議在擬定路線圖時考慮3個要素，包括竹棚工人和竹棚專門承建商在轉型過程中的承受能力；金屬棚架的來源要有穩定供應，以確保供應充裕；金屬棚架的運輸和貯存安排。



宏福苑周三（26日）發生五級火，截至晚上11時，宏福苑八座樓宇中，七座受影響樓宇的火勢大致受控。（夏家朗攝）

發展局和屋宇署今日（27日）與建造業界會面，商討推進金屬棚架取代傳統竹棚架路線圖，與會者包括建造業議會、承建商商會、分包商商會、行業承造商會及工會代表。

發展局局長甯漢豪表示，雖然今次慘劇疑因業內違規造成，而並非純粹因為使用竹棚架，但竹棚耐燃性不及金屬棚架。縱香港使用竹棚架有長久歷史，相對金屬棚架亦可較靈活配合某些狹窄街道及樓宇環境，但為令社會安心及保障建造業施工安全，政府認為應該擬定路線圖，以便在合適工地環境下盡快改用金屬棚架。

與會業界代表對相關方向表示理解及支持，同意製定「非一刀切」的行動綱領，包括下一步工作需要識別何種工作情景適合轉用金屬棚架（例如新建樓宇及位處街道比較寬闊的現樓維修），然後為符合該等情景的工程項目轉用金屬棚架訂定路線圖，並在擬定路線圖時考慮3個要素，包括竹棚工人和竹棚專門承建商在轉型過程中的承受能力；金屬棚架的來源要有穩定供應，確保供應充裕；金屬棚架的運輸和貯存安排。

甯漢豪亦表示，政府在過程中會研究在培訓和其他資源方面向業界提供協助。發展局會根據上述共識盡快提出方案，並與業界進一步商討。