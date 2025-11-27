宏福苑五級火｜房協調動所有暫租屋供住宿　包括策誠軒約90個單位

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，截至周四（27日）下午3時許，死亡人數已增至55人，仍然有多人失去聯絡。香港房屋協會周四表示，已調動轄下所有暫租住屋項目，包括房協與港鐵合作的大埔「策誠軒」約90個單位，希望能幫助受火災影響的居民解燃眉之急。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成至少44人死亡，有200多人失去聯絡。（梁鵬威攝）

房協表示，對宏福苑五級火慘劇深感哀痛難過，並向在事件中英勇殉職的消防員及傷者致以摯誠慰問。

房協續說，正全力配合房屋局支援火災居民的行動，已調動轄下所有暫租住屋項目，共可提供約400個可入住的空置單位，包括房協與港鐵合作的大埔「策誠軒」約90個單位，以及房協轄下出租屋邨內的暫租住屋，希望能助受影響居民解燃眉之急。

若宏福苑居民需要協助，可致電房協暫租住屋24小時支援熱線2839 1393與房協團隊聯絡。