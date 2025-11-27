宏福苑五級火｜何永賢：動用中轉屋等安置居民　供逾3400單位床位

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，導致多人死傷，火警至周四凌晨時分仍未救熄。除民政處除開放多個臨時庇護中心，房屋局局長何永賢也表示，局方上下已立即跟進。其中，寶田中轉屋和臨時收容中心，以及龍田臨時收容中心，可提供逾2000個單位及床位，供受火災影響的居民入住。她又稱，房署屋邨管理團隊亦正全力協助受影響的廣福邨居民。



大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，晚上11時大火仍未熄滅。（夏家朗攝）

其中1400單位屬過渡性房屋 280個在大埔

何永賢在社交平台上稱，對宏福苑火災深切難過，局方向有關居民、英勇殉職的消防員及其家人致以深切慰問。局方除安排中轉屋、臨時收容中心協助受影響居民，過渡性房屋專責小組也立即聯絡所有營運機構，盤點目前可供入住的單位數目，統計出超過1400個單位可供有需要居民入住，涵蓋港九新界。

當中，約280個單位為大埔的過渡性房屋項目，包括善導會「善樓」、九龍樂善堂「樂善村」，及房協與港鐵合作的「策誠軒」。 目前，「善樓」已有超過40位受影響居民入住，局方正跨部門協作，為有需要的市民提供支援。