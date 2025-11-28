宏福苑火災｜印尼總領事稱有11印傭失蹤　外傭組織料200外傭受災

大埔宏福苑發生五級火警傷亡人數續升，有協助外傭的組織代表估算，約200名外傭受影響，據知約30人失蹤，包括19名菲傭及11名印傭。今日（28日）印尼駐港總領事亦有到場，他稱會與入境處保持聯絡，因應今次情況，有需要時會向外傭簽發新護照。



有協助外傭的組織在廣福邨平台一帶設立支援站，為外傭提供物資等支援。（任葆穎攝）

印尼駐港總領事Yul Edison表示，有逾百名印傭居住在宏福苑，目前有11人仍然失蹤。他形容感到傷心，領事館連續兩日都派員到場觀察，亦向遇難者家屬致以慰問。對於部份外傭遺失護照或簽證，他指會與入境處保持聯絡，因應今次情況，有需要時會向外傭簽發新護照。

印尼駐港總領事Yul Edison表示，有逾百名印傭居住在宏福苑，目前有11人仍然失蹤。（任葆穎攝）

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，估算約200名外傭受火災影響，主要來自菲律賓及印尼。其中，菲律賓駐港總領事館向他們確定，有82名菲傭住在宏福苑。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，估算約200名外傭受火災影響，主要來自菲律賓及印尼。（任葆穎攝）

她指，部份獲救的外傭遺失電話、僱傭合約及護照等，她們擔心合約會被終止，須按法例要求在兩星期內離開香港。她稱，暫時沒有收到因火災而被解僱的外傭求助。

協助外傭的組織如白恩逢之家等，在廣福邨平台設立物資站。唐曉昕說，會向外傭派發禦寒衣物、牙膏牙刷等，亦會提供康復、情緒或住宿等支援服務。