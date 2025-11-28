宏福苑火災｜無情火奪友命　菲傭重返這個家：看到付諸一炬很傷心

大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，受災一群，包括宏福苑的外籍家庭傭工，有協助外傭組織代表估算，約200名外傭受火災影響，據了解至少13名外傭仍然失蹤。



在港工作8年的菲傭Lian表示，起火之初不在家，獲悉火災後即致電僱主逃生，雖然全家逃過一劫，惟以她所知有住在同棟大廈的外傭朋友離世。



視香港、大埔為家，已搬到僱主朋友家暫住的Lian，今日（28日）回到宏福苑，一度落淚的她說：「我一直以來只在看新聞，我很想回來看，到底這裏發生甚麼事？⋯⋯我看到這裏付諸一炬，很傷心⋯⋯(Now I see no more everything, very sad）」。



有協助外傭的組織在廣福邨平台一帶設立支援站，為外傭提供物資等支援。（任葆穎攝）

外出接少主 得悉火災即致電「爺爺」逃生

宏福苑五級大火場景，Lian歷歷在目。她憶述當日下午3時許正外出港鐵站接送僱主的兒子，突然接到外傭朋友來電，指其居住大廈火災，她隨即致電正在睡覺的「爺爺」逃生，回到宏福苑時發現火舌迅速蔓延至其他大廈，已不准進入。她引述「爺爺」稱，逃生時其居住的27樓已空無一人，所幸最終全家逃過一劫，目前與僱主一家搬到親友在青衣的居所。

在香港遇到許多友善人：想回來看到底這裏發生甚麼事

在香港工作8年，視香港、大埔為家，也遇過許多友善的香港人。被問事發兩日後，為何今日回到宏福苑一帶？她一度落淚說：「我一直以來只在看新聞，我很想回來看，到底這裏發生甚麼事。我獲得僱主批准才過來。我看到這裏付諸一炬，很傷心⋯⋯(Now I see no more everything, very sad）」。

菲傭Lian指對宏福苑五級大火場景仍歷歷在目，她在香港工作8年，視香港、大埔為家。（任葆穎攝）

一名外傭朋友在火災離世：想到她就無法停止流淚

據她了解，已有其中一名外傭朋友在今次火災離世，她仍然未能釋懷，「她平日照顧一名5歲的女孩⋯⋯我一想到她，我就無法停止流淚。」

她指失去所有財物，包括護照和簽證等，希望領事館會向他們提供協助，同時希望港府向居民提供庇護和支援。她又說計劃到其他外傭朋友居住，並與僱主保持聯絡。

