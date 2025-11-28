大埔火災｜教局向區內學校發津貼 馬會向每名受災學生提供$5000
撰文：任葆穎
大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，教育局今日（28日）表示，五級火嚴重影響，將向大埔區學校提供「特別事故支援津貼」，將向大埔區每間中小學（包括特殊學校）和幼稚園分別發放10萬元和5萬元的「特別事故支援津貼」，學校可靈活運用津貼為學生、教師和家長提供適切支援，包括提供心理輔導服務、為受影響學生購買與學習相關的物品等。
另外，香港賽馬會亦會透過「賽馬會緊急援助基金」，由學校協助向每名受影響學生提供五千元以應對即時的學習需要，減低事件對學生的影響。
中小學發$10萬、幼稚園發$5萬元靈活運用向師生家長提供支援
教育局指，為支援學校及學生應對這次事故，教育局將向大埔區每間中小學（包括特殊學校）和幼稚園分別發放十萬元和五萬元的「特別事故支援津貼」。學校可以靈活運用津貼，為學生、教師和家長提供適切支援，包括提供心理輔導服務、為受影響學生購買與學習相關的物品等。
賽馬會緊急援助基金向每名受影響學生提供$5000應對即時學習需要
香港賽馬會亦會透過「賽馬會緊急援助基金」，由學校協助向每名受影響學生提供五千元以應對即時的學習需要，減低事件對學生的影響。
教育局指，明日（29日）及星期日（30日）為教師及家長舉辦五場網上特別事故心理支援講座，以支援學校人員和家長照顧有創傷經歷的學生／子女，講者包括精神科醫生、心理學家和社工，而如有校舍因火災而受損，教育局會透過緊急修葺工程盡快進行維修，確保校舍安全
