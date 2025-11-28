宏福苑火災｜街坊不忍災民負重奔波贈手推車 中學生義務統籌物資
撰文：李穎霖
出版：更新：
大埔宏福苑奪命火造成128死，96人傷，近2,000戶居民失去家園。周五（28日）下午，東昌街社區會堂外有更多義工帶同物資出現。
有街坊見到災民背上沉甸甸的物資奔波，特意購入手推車派發；有中學生義工統籌物資運送，指幫忙後感到社區可以聯繫得更緊密。
街坊張小姐和朋友莫小姐下午帶着3個大行李箱和多輛手推車，在東昌街社區會堂外等候，見到配上一大袋物資的災民時，主動上前提供手推車。
張小姐指，火警發生當日及翌日都有在宏福苑一帶做義工運送物資，今日見到東昌街社區會堂一帶，有不少年長的災民背着沉甸甸的行李走動，馬上和朋友在附近商店買行李箱和手推車，派發予有需要的災民使用。
張小姐說，連日幫忙，最震撼的畫面莫過於起火當日深夜，多幢樓宇仍在燃燒時，宏福苑的平台坐滿年長居民。她說見到災民心情亦感忐忑，認為現時各界捐助的物資充裕，但災民需要的是一個安身之所，希望政府可以盡快安置受影響居民。
下午時份，東昌街社區會堂外有愈來愈多義工到場幫忙，當中不乏身穿校服的中學生。
就讀中五的阿謙和中六生阿軒在社區會堂外，和其他中學生義工一同統籌運送物資到其他庇護中心。
二人表示，在場的中學生義工不少都非同校同學，而是災後做義工時在現場結識。阿軒指，和宏福苑的居民都身處同一個社區，希望盡量幫忙，亦因做義工感到社區可以聯繫得更緊密，將一直幫忙至政府處理好災情。
宏福苑火災｜無情火奪友命 菲傭重返這個家：看到付諸一炬很傷心宏福苑火災｜歷親人逃過一劫 有殯儀機構願捐棺木、提供免費支援宏福苑火災｜嘆申補助位置分散 居民連日周圍奔波 冀能集中處理宏福苑火災｜試後趕赴支援 大學生運物資至凌晨：一日未散都幫手宏福苑火災｜尋親尋希望 愛貓「咖啡」被困36小時 居民徹夜難眠