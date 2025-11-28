宏福苑火災｜街坊不忍災民負重奔波贈手推車　中學生義務統籌物資

大埔宏福苑奪命火造成128死，96人傷，近2,000戶居民失去家園。周五（28日）下午，東昌街社區會堂外有更多義工帶同物資出現。



有街坊見到災民背上沉甸甸的物資奔波，特意購入手推車派發；有中學生義工統籌物資運送，指幫忙後感到社區可以聯繫得更緊密。



周五（28日）下午，東昌街社區會堂外有更多義工帶同物資出現。（李穎霖攝）

街坊張小姐和朋友莫小姐下午帶着3個大行李箱和多輛手推車，在東昌街社區會堂外等候，見到配上一大袋物資的災民時，主動上前提供手推車。

張小姐指，火警發生當日及翌日都有在宏福苑一帶做義工運送物資，今日見到東昌街社區會堂一帶，有不少年長的災民背着沉甸甸的行李走動，馬上和朋友在附近商店買行李箱和手推車，派發予有需要的災民使用。

張小姐說，連日幫忙，最震撼的畫面莫過於起火當日深夜，多幢樓宇仍在燃燒時，宏福苑的平台坐滿年長居民。她說見到災民心情亦感忐忑，認為現時各界捐助的物資充裕，但災民需要的是一個安身之所，希望政府可以盡快安置受影響居民。

下午時份，東昌街社區會堂外有愈來愈多義工到場幫忙，當中不乏身穿校服的中學生。

就讀中五的阿謙和中六生阿軒在社區會堂外，和其他中學生義工一同統籌運送物資到其他庇護中心。

二人表示，在場的中學生義工不少都非同校同學，而是災後做義工時在現場結識。阿軒指，和宏福苑的居民都身處同一個社區，希望盡量幫忙，亦因做義工感到社區可以聯繫得更緊密，將一直幫忙至政府處理好災情。