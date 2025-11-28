機電署工程師收分判商賄款　其支出高收入逾7百萬　認罪候判

機電工程署一高級工程師，涉與一名分判商多次一同外遊及用膳，該分判商後來獲判多項工程合共達9千萬元的合約，但工程師未有申報二人關係。廉署作拘捕行動時，在工程師的辦公室內搜出4萬元現金，並發現他的支出較其收入高出逾7百萬元。工程師今（28日）在高等法院承認行為失當、收受利益和洗黑錢等6罪，法官押後至12月16日判刑，期間工程師續還押。



被告謝聲德，60歲，機電工程署高級屋宇裝備工程師。他承認1項訂明人員收入與支出不相稱、1項公職人員行為失當罪、1項公職人員接受利益和3項洗黑錢罪。

被告謝聲德在高等法院承認行為失當及收受利益等罪名。(黃浩謙攝)

被告負責處理分部的工程合約

案情指，被告於1996年起在機電工程署工作，2014年晉升為高級屋宇裝備工程師。他於2013年8月至2019年2月間，在機電署的市政工程部小型工程分部工作，其工作包括處理和監管該分部的工程合約投標。

陳志榮持有美亞工程和宏晉工程兩間公司，他並和他人持有三和工程顧問有限公司。

陳相關的公司屢獲分判工程

被告管轄的分部，於2016年曾批出一份價值670萬元的飲水機小型工程合約，獲批的總承辦商，卻把價值620萬的工程分判予陳持有的宏晉工程。此外，該分部於2017年又向另一總承辦商批出一份價值8470萬的裝修工程，以8470萬元判給另一間總承辦商，該總承辦商再其中7800萬元的工程分判予陳持有的美亞工程，美亞工程再分判予陳與他人持有的三和工程。

被告與陳曾多次外遊及共膳

案情續指，被告和陳在2012至2014年間，曾5次外遊，兩人又於2015年底至2019年2月相約用膳，談及政府工程合約。其中於2018年至2019年的6次午餐飯局，由陳或宏晉的職員支付費用。

被告未有申報與陳的利益

惟被告處理相關合約時，從未申報有利益衝突。他曾用訊息告知陳飲水機工程合約的投標要求。一名工人於2018年11月進行涉案裝修工程時，從通風管道墮下受傷，被告亦有出席該意外的相關會議。

與陳午飯後簽批工程予陳

於2019年1月17日，陳提取4萬元現金後，開車和被告到紅磡九龍海逸君綽酒店的The Promenade吃午餐，陳付約600元費用。同日，被告就裝修工程簽批三個項目，其中兩項目由陳相關的三程工程負責，涉款175萬元。

被告支出較收入多出709萬

被告於2019年2月19日被廉署拘捕，廉署人員在被告辦公室的櫃桶內，檢獲4萬元現金。調查亦發現，被告於2012年1月至2018月10月期間，清洗黑錢626萬多元，其中380萬元或是來自被告自己的資金。

被告於2012年1月至2019年8月的薪金，介乎7.3萬至13.9萬元，但其支出較已知的收入高出約709萬元。

因本案失去退休金

辯方求情指，被告案發時是高級公務員，早前已退休，因本案失去退休金。事件對他們一家造成很大衝擊，他和女兒都患有抑鬱。被告有真誠悔意，願意向政府賠償380萬元。

被告妻及陳均有被控

此外，被告妻子吳蔚珊，55歲，社署女臨床心理學家，和陳子榮亦被控，吳的案件將於本案判刑後再訊；陳則否認控罪，其案件排期審訊。

吳曾認騙按揭等判囚2年半

另外，吳蔚珊透過她及其母成立的空殼公司，曾向兩間銀行提供虛假財政資料，騙取3筆共約477 萬元的按揭及私人貸款。她早前承認3項欺詐罪，2023年被判囚兩年半。

案件編號：HCCC413/2024