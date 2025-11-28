宏福苑火災｜居民災後情緒難平：唔係要捐錢、剩係想要返自己屋企

大埔宏福苑五級大火第3日，不少居民今日返回現場附近一帶，其中有住在宏福苑20年的居民稱，已有兩天未能進睡，擔心其他街坊的情況，「好想放低個手機唔睇任何新聞，唔睇任何資訊，但係做唔到」。



大埔宏福苑發生五級火警，有學生帶白花到現場悼念。（廖雁雄攝）

廣福邨社區會堂在今早10時開放，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人。大部份家屬離開會堂後不願多談，其間有人啜泣。有不願具名的男子離開時稱，仍未找到其胞姊及姊夫，感到擔心。

廣福邨社區會堂在今早10時開放，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人，有人離開時落淚。（廖雁雄攝）

除了失聯者家屬，亦有其他居民重返現場附近一帶。下午約一時，居民余女士獨自坐在廣福邨的公園，看着宏福苑多幢樓宇外牆已熏黑。她受訪時落淚，稱已有兩天未能進睡，「我都唔想睇我哋社區嘅群組，但係忍唔住，我好想放低個手機唔睇任何新聞，唔睇任何資訊，但係做唔到，我心情好難受。」

她和丈夫在宏福苑住了20年，形容在大埔生活「好幸福」，街坊之間會熱情地打招呼，「但𠵱家啲街坊都見唔返，唔知佢哋點⋯⋯」

她又說，目前也沒有太大經濟困難，「我剩係想要返自己屋企，有返正常生活，做返普通市民，日日放工返到屋企，好簡單嘅生活就滿足啦。你捐幾多錢俾我哋，我唔係想要呢樣嘢。」

居民余女士受訪時落淚，坦言已有兩天未能進睡，「我都唔想睇我哋社區嘅群組，但係忍唔住，我好想放低個手機唔睇任何新聞，唔睇任何資訊，但係做唔到，我心情好難受。」（任葆穎攝）

一場火災造成128人死亡、數以百計市民失蹤、約2000戶居民流離失所，為整個社會帶來難以想像的心理創傷。有市民自發擔當輔導員，為災民及其他香港市民提供心理輔導支援。

蔡小姐的手臂上貼有「輔導」字句，並帶着繪本和貼紙。她的本職是遊戲治療師，主要向小朋友提供輔導，她說今次希望透過專業向災民提供情緒支援。作為大埔街坊，她形容「見到（火災）嗰陣個心真係好痛好痛」，故希望盡力提供協助，「最簡單一個擁抱、一句加油、一句撐住呀，其實都係少少支援」。她又透露，廣福邨平台現時設有緊急情緒支援站，予有需要的市民使用。