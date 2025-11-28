宏福苑火災｜紅杉慈善基金捐1000萬元 中總捐款增至1100萬
撰文：王晉璇
出版：更新：
香港大埔宏福苑26日發生五級火災，目前造成128人死亡，200人失蹤，社會各界紛紛捐款。香港中華總商會（中總）第一次捐出100萬元，今天（28日）宣布再捐1000萬元。紅杉慈善基金會亦宣布捐贈1000萬元，以支援受災居民的緊急救援、生活援助及災後重建工作。
中總昨日捐100萬 今日再籌得1000萬
香港中華總商會對大埔宏福苑嚴重火災事故造成傷亡深感悲痛，並迅速採取援助行動。中總在意外發生後第一時間捐出100萬元應急款項，其後積極動員各首長、常會董及成員伸出援手，在短短一天內籌得1000萬元，連同先前的應急捐款，總額增至1100萬港元。
中總會長蔡冠深表示，「火災造成嚴重傷亡，令人痛心」。中總強調將持續留意事態發展，推動屬下會員從不同途徑支援受影響居民，協助他們盡快重建家園，恢復正常生活。
紅杉慈善基金會捐1000萬港元
紅杉慈善基金會宣布向香港大埔火災捐贈1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、醫療救助、生活物資補給以及災後重建等工作。並表示將持續關注救援情況，與受災居民同心協力，共克時艱。
