宏福苑火災｜粵海集團捐2000萬助救治傷者及安置災民
撰文：王晉璇
大埔宏福苑26日發生五級火災，受影響居民眾多，是香港1997年回歸以來最嚴重的火災。廣東省粵海控股集團昨日（28日）宣布捐贈2000萬港元，用於近期災害中受傷人員的救治、臨時安置及家園重建等相關工作。
粵海集團作為廣東駐港企業紮根香港45年。粵海集團表示，此次捐款旨在協助受影響民眾渡過難關，包括受傷人員的救治、臨時安置及家園重建等相關工作。除集團總部捐款外，旗下粵海廣南行與粵海酒店亦同步投入支援，為災民及救援人員提供食品與住宿等協助。
粵海集團表示，將貫徹習近平總書記重要指示，積極響應香港社會救災需求，與香港特區政府及社會各界保持協調，共同支持重建工作，維護香港社會的穩定與繁榮。
