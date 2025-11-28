宏福苑大火01追蹤｜宏業工程另兩屋苑內地棚網報告「沒查到文件」

大埔宏福苑五級火災，奪去多人生命，大廈維修的承建商宏業建築三人涉誤殺被警方拘捕。宏業另涉11項私樓工程，包括屯門怡樂花園和炮台山富澤花園富嘉閣。兩屋苑居民提供大廈通告貼出的棚網檢驗報告，顯生產商為兩間山東省公司，檢驗報告由「濱州市檢驗檢測中心」發出。

《香港01》記者以報告編號，在檢測中心官網查詢，均顯示「沒有查詢到文件」；而生產商在採購網站列出報告，則查詢得到並可以下載。其中一間生產商董事接受電話訪問表示，不清楚有無分銷商將棚網賣到香港，亦提醒記者要查檢測報告。



炮台山富澤花園富嘉閣棚網檢驗報告。（讀者提供）

均為山東濱州生產商 同市檢測中心出報告

炮台山富澤花園富嘉閣的搭棚工程由宏業建築承包，有屋苑居民拍攝大廈貼出的檢驗報告，顯示「密目式安全立網」由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產，並由「濱州市檢驗檢測中心」化驗。

另外怡樂花園居民亦向記者提供大廈貼出的檢驗報告，顯示「阻燃密目網」由「濱州市源進化纖繩網有限公司」生產，同樣由「濱州市檢驗檢測中心」化驗。

屯門怡樂花園棚網檢驗報告。（讀者提供）

香港屋苑報告編號找不到文件 官網編號可下載全文

《香港01》記者根據上述兩份報告的編號，到「濱州市檢驗檢測中心」官方網站查詢完整報告，不過均顯示為「沒有查詢到文件」。

不過在「濱州市源進化纖繩網有限公司」在阿里巴巴銷售平台專頁，亦有列出由「濱州市檢驗檢測中心」發出的檢測報告。記者亦按照報告編號，到檢測中心查詢，可以成功下載報告全文。

兩個屋苑的棚網報告，在「濱州市檢驗檢測中心」官方網站查詢，顯示為「沒有查詢到文件」。

生產商：不清楚有無分銷商銷往香港

記者致電「濱州源進化纖」查詢，董事邢龍表示，不清楚有無分銷商將其產品銷往香港，現階段沒有可以透露和評論的，以檢測報告為準。

翻查「濱州源進化纖」在阿里巴巴銷售平台專頁，有棚網、防塵蓋土網、防風網等產品，大多都標明是「阻燃」，並展示火燒測試的圖片和影片。

至於「山東宸旭化纖」，負責人則沒有接聽電話。

濱州源進化纖在阿里巴巴銷售的棚網，有展示阻燃標準，以及燃燒測試。（濱州源進化纖）

勞工處曾表示「宏業展示的證書符合標準」

勞工處早前回覆傳媒時曾指，承建商宏業建築展示的證書，顯示棚網阻燃符標準。

《香港01》記者就兩份聲稱由「濱州市檢驗檢測中心」發出、但官網無法查詢的證書，向勞工處查詢，正待回覆。

屋宇署負責私樓維修巡查，回覆指會跟進怡樂花園及富澤花園富嘉閣的個案。

政府周五（28日）晚上10時發稿指，就宏福苑棚網而言，承建商曾於2024年10月向房屋局獨立審查組（審查組）提供棚網測試報告。審查組經審視後並無發現不符合《建築物條例》及相關作業備考／通告函件對棚網阻燃特性的要求。審查組人員亦曾於2024年11月到訪宏福苑，監察宏福苑負責註冊檢驗人員和承建商現場抽樣並用火燃點棚網物料，並未發現助燃情況。因應是次火災，為進行工程現場採樣測試的情況審查組已於昨日向轄下五個已發出強制性驗樓通知，並正在進行大維修的屋苑（除了大埔宏福苑宏志閣外，亦包括沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、深水埗怡閣苑及觀塘安基苑）棚網進行初步現場採樣。經政府化驗所進行測試，初步結果並無發現不符合《建築物條例》及相關作業備考／通告函件對棚網阻燃特性的要求。

審查組亦已於未受火災波及的宏福苑宏志閣，就保護建築物窗戶的發泡膠物料進行現場採樣；經政府化驗所進行測試，結果為易燃。除宏福苑外，審查組在另外四個屋苑並未發現外牆及窗外附有發泡膠板保護物料。就宏福苑餘下七座受火災影響的樓宇，審查組會繼續進行現場採樣；如發現有任何違規情況，審查組會即時轉交執法部門進行檢控。

屋宇署昨日亦開始分批巡查正進行外牆大維修而有搭建棚架保護網的現存樓宇，以檢查棚架保護網等物料的阻燃性能的記錄或相關測試文件，並抽取樣本進行測試。截至今日下午五時，屋宇署已巡查127幢樓宇並抽取樣本，陸續將樣本送交政府化驗所、本地私人化驗所及內地化驗所測試。測試預期可於一至三日內取得結果。屋宇署會爭取最遲於下星期內分批完成巡查所有樓宇及抽取樣本的工作。

屋宇署已向所有註冊建築專業人士及註冊承建商發出通告函件，要求他們就正進行中的工程，無論是興建新樓或是現樓維修，覆核棚架保護網等物料的記錄或測試文件，包括狀況是否良好，是否符合阻燃性能的標準和要求，並且在七日內向部門提交報告；部門會隨即展開抽查個案抽取樣本進行測試。建築署亦已要求轄下所有24個工務工程樓宇項目的承建商覆核棚架保護網等物料的記錄或測試文件，並在七日內向署方提交報告。