宏福苑火災｜坊間涉竹棚評論惹爭議　發展局指是錯誤解讀政府立場

宏福苑五級大火導致死傷無數，政府昨日（28日）稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖，引起社會爭議，質疑政府意圖將大埔宏福苑大火的矛頭指向竹棚架。發展局今日（28日）反駁指，相關議題已持續多年，外加金屬棚架使用標準組件，能提供更工整的通道、平台和走道，有助提升工地安全，而且與國際做法接軌。



11月28日，宏福苑大火已熄滅，救援人員正搜救有否被困者。（梁鵬威攝）

發展局今日（28日）在社交媒體指，留意到有評論指政府意圖將大埔宏福苑大火的矛頭指向竹棚架，認為有關評論是錯誤解讀政府立場。局方表示，宏福苑大火事件仍在調查未有定論，事件的跟進行動包括屋宇署全面檢視搭建棚架，無論金屬棚或竹棚，以及相關保護網的要求、指引及法例規管，由始至終政府均全面進行檢視工作，不是針對某一類棚架。

至於為何發展局再次提出在合適工地情況下以金屬棚架取代竹棚架，是因多年來有意見指香港以竹棚為主流，與國際慣常做法不同。竹棚耐燃性不及金屬棚架，加上金屬棚架因使用標準組件，能提供更工整的通道、平台和走道，有助提升工地安全。

11月28日，宏福苑大火已熄滅，救援人員正搜救有否被困者。（梁鵬威攝）

當局考慮到相關討論已持續多年，認為既然要全面檢視棚架及保護網等規管機制，現時是適合時候與業界商討一個路線圖，在周四（27日）的會議上業界對擬定路線圖的跟進工作亦已有共識。