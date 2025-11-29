宏福苑火災｜37歲消防員何偉豪英勇殉職　消防處為其家人募捐

大埔宏福苑11月26日發生致命五級火，傷亡慘重，已造成至少128人死，包括一名消防員何偉豪不幸殉職。他生前駐守的沙田消防局今早（29日）下半旗誌哀，消防處亦正為何偉豪的家人進行募捐，接受公眾捐款，下文列出捐款詳情。



殉職消防員何偉豪駐守的沙田消防局，今早（29日）舉行默哀儀式。（廖雁雄攝）

如公眾希望向殉職屬員家屬作出捐款，請參照以下捐款安排：

1) 直接存入父親何勝先生戶口

集友銀行戶口名稱: HO SHING / 戶口號碼: 039-744-1-039365-9



或



2) 簽發抬頭填上「何勝」或“HO SHING”的捐款支票。請捐款人將支票寄往或親身遞交消防處(福利及建築物管理)

地址：九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈11樓南翼消防處（福利及建築物管理）（經辦人：黃瀚嶠）

請捐款者在支票背面寫上捐款者姓名、聯絡電話及回郵地址，消防處將於完成有關手續後郵寄相關收據予捐款人士/團體。



大火當日，何偉豪負責「細搶救車」前往現場滅火，下午約3時01分到達現場，在地下負責救援，至約3時半失去聯絡。消防搜索後，約4時01分在宏昌閣對出空地發現何偉豪，當時他臉部有燒傷，隨即轉送到威院搶救，其後證實不治。