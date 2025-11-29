大埔宏福苑火災｜勞工處：宏業建築工程五年四定罪　罰2.95萬

大埔宏福苑五級火災，令過百家庭破碎，大廈維修承建商宏業建築工程的多人涉誤殺被捕。《香港01》周四（27日）已報道，宏業建築有多項定罪罰款紀錄，被捕顧問亦曾因用假文件被控防賄條例罪行。

勞工處周六（29日）回應查詢，表示宏業過去五年有四項定罪紀錄，涉棚架問題，共罰款2.95萬元；去年7月至今16次巡查宏福苑提三檢控，兩宗定罪，包括宏業，共罰款3萬元。



宏業建築工程公司位於新蒲崗的寫字樓，一名男子被黑布蒙頭帶走。（黃偉民攝）

勞工處表示，自2024年7月至2025年11月期間，共巡查宏福苑工程共16次，包括查閱鋪設在宏福苑的棚架上棚網的產品質量證書，是否符合本處要求，並多次以書面警告方式，提醒承建商須採取適當的防火措施。

勞工處在上述巡查行動中曾發現工程有不安全高處工作違規情況，已向相關承建商發出六張敦促改善通知書，和提出三宗檢控，當中兩張傳票已被裁定罪成。相關承建商（包括「宏業建築工程」)，在2025年10月3日分別罰款18,000元及12,000元。

「宏業建築工程有限公司」過往5年（2020年11月1日至2025年10月31日），有四宗定罪紀錄，共罰款2.95萬元，但公布涉及哪一個屋苑。

涉及的罪行包括：無提供適當和足夠的安全進出口；工人無在在合資格人士直接監督下架設棚架；棚架無定期檢查；棚架無按認可格式出報告；無防止地盤內有任何人從高度不少於2米之處墮下。

勞工處回應宏業建築工程定罪紀錄。

勞工處指，在去年12月4日書面回覆中，已清晰表示勞工處的安全巡查工作一直有跟進棚架上設置棚網事宜，並澄清勞工處職員在巡查中，檢視了該棚網的產品質量證書，資料顯示棚網的阻燃效能符合《竹棚守則》所載的認可標準。

宏福苑五級火，警方新界北重案組探員在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證，可見已檢取大量文件，相信準備帶走作進一步調查。目前已拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。（黃偉民攝）

《香港01》發現，同樣是宏業建築工程承接大廈維修的兩個屋苑，屯門怡樂花園和炮台山富澤花園富嘉閣，在大廈展示山東省「濱州市檢驗檢測中心」的棚網測試報告，在檢測中心的官網查閱不到。