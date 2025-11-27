大埔宏福苑火災｜被捕顧問曾涉虛假文書 被控防止賄賂條例罪行
撰文：李穎霖
出版：更新：
大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，警方以涉嫌「誤殺」拘捕宏業建築工程公司三名男負責人。《香港01》發現，其中一名據悉是工程顧問的黃姓被捕人，曾被控《防止賄賂條例》下使用虛假文件的罪行。
警方拘捕的三人中，據悉是工程顧問黃姓被捕人，及後於2004年被控《防止賄賂條例》下的「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件」，即使用虛假文件意圖欺騙僱主或受僱機構，最高可被判刑為判監七年及罰款50萬元。該案曾於東區裁判法院應訊，惟未有資料顯示當時案件的結果。
警方相信工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，已經拘捕三名宏業建築工程公司男負責人涉嫌「誤殺」，分別為姓何、姓侯及姓黃（52至68歲），據悉為兩名董事及一名工程顧問，他們正被扣查。
+6
警方在早前記者會中表示，當局發現大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；而且在該座未受波及的大廈，見到每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。
警方指，相信工程公司負責人「嚴重疏忽」，於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名本地男子涉嫌「誤殺」，分別是涉事建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介乎52至68歲，現正被扣查。警方強調，會全面調查包括大判、二判甚至工人，以盡快查找起火原因。
+2
宏福苑五級火災｜3人涉誤殺被捕 警押工程公司董事元朗村屋搜證宏福苑五級火｜宏業建築工程成立21年 曾因棚架安全遭定罪罰款宏福苑火災｜頂層戶憶逃生經過 開喉無水 發泡膠封窗難察火警大埔宏福苑五級火災｜居民陸續獲救 截至上午10時64人送院宏福苑火災︱愛協設救援及檢查區 1單位10貓狗獲救與主人重逢宏福苑五級火災｜部份遺體移送沙田富山殮房 殉職消防員家屬認屍大埔宏福苑火災｜警查封工程公司寫字樓 蒙頭帶走1人檢大批文件