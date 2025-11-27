大埔宏福苑火災｜被捕顧問曾涉虛假文書　被控防止賄賂條例罪行

大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，警方以涉嫌「誤殺」拘捕宏業建築工程公司三名男負責人。《香港01》發現，其中一名據悉是工程顧問的黃姓被捕人，曾被控《防止賄賂條例》下使用虛假文件的罪行。



警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。

警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（香港01直播截圖）

警方拘捕的三人中，據悉是工程顧問黃姓被捕人，及後於2004年被控《防止賄賂條例》下的「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件」，即使用虛假文件意圖欺騙僱主或受僱機構，最高可被判刑為判監七年及罰款50萬元。該案曾於東區裁判法院應訊，惟未有資料顯示當時案件的結果。

警方相信工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，已經拘捕三名宏業建築工程公司男負責人涉嫌「誤殺」，分別為姓何、姓侯及姓黃（52至68歲），據悉為兩名董事及一名工程顧問，他們正被扣查。

及至4時許，警方完成搜證，由車輛帶走男子駛離現場。

警方在早前記者會中表示，當局發現大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；而且在該座未受波及的大廈，見到每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

警方指，相信工程公司負責人「嚴重疏忽」，於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名本地男子涉嫌「誤殺」，分別是涉事建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介乎52至68歲，現正被扣查。警方強調，會全面調查包括大判、二判甚至工人，以盡快查找起火原因。

周四早上消防員仍然在場灌救。

