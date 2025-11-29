空中巴士停飛6千架A320客機　香港快運及國泰航空：航班運作正常

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周五（28日）緊急停飛及召回約6000架A320系列客機，指客機的飛行控制軟件易受強烈太陽輻射影響，需更新軟件，多間航空公司因應事件航班延誤或取消。



香港快運表示，超過一半受影響客機完成檢查及維修，預期餘下工作將可按計劃完成，確保航班運作正常。國泰航空表示，A321neo機隊與A320系列機型不同，毋須額外維修，目前航班運作正常。



2024年11月12日，美國紐約市，一架捷藍航空（JetBlue）旗下A320客機在拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）滑行。（Getty）

香港快運表示，知悉涉及A320型號客機的維修要求，超過一半受影響客機已完成相關檢查及維修，預期餘下工作將可按計劃完成，確保航班運作不受影響。香港快運強調正全力配合空中巴士及相關當局就預防措施所發出的指令，並積極落實相關工作，目前航班運作維持正常。

國泰航空表示，國泰使用的A321neo機隊與受相關問題影響的A320系列機型不同，毋須作額外維修，目前航班運作維持正常。