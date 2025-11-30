宏福苑火災｜疑有騙徒扮義工呃長者存款及補助金　警：表格虛假

宏福苑發生五級大火造成死傷慘重，政府及社會各界都伸出援手，推出包括一萬元應急錢等各類津貼和援助金賑災，本意是救急送暖，卻引來無良騙徒垂涎。網傳有自稱是義工的人士在災場一帶，伺機接近長者災民，以填表格形式，欲騙取其身份證號碼、住址等個人資料；也有災民收到自稱是義工來電，企圖套取其個人資料，幸未有中招。發文者懷疑種種手法，有可能是藉套取災民資料，以騙取賑災援助金或其銀行存款。



警方表示該發現有騙徒懷疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」混水摸魚，騙取個人資料、銀行及信用卡資料，甚至要求填寫驗證碼。警方提醒市民提高警惕，切勿隨便填寫任何表格，也不要向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。



大埔宏福苑發生五級大火後，有不少家屬到廣福邨社區會堂憑相片辨認親人，有人離開時神情哀慟、流淚。（資料圖片/廖雁雄攝）

宏福苑發生火災後，社會各界都伸援手送暖。不過，有多位宏福苑居民或其家人在社交媒體發文指，疑有不法之徒冒充義工或社工，以不同手法企圖索取災民，尤其是長者的個人資料，以瞞騙金錢或補助金，提醒市民坊提高警覺。

其中有發文者稱其家人是宏福苑住戶，火災後送院治療，家人留醫期間收到疑似騙徒來電，詢問其身份證等資料，因該名家人吸入濃煙無法說話，醫院護士知悉後認為有疑點掛斷電話。其後，家人登記申請援助時發現，其他災民亦有接獲相關疑似詐騙的電話，於是在網上發文提醒市民，以防被人盜取資料，冒領應急援助金。

宏福苑大火，有消防處人員及警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員，分別檢走棚網、發泡膠板、膠管、帆布等工程物料。（鄧栢良攝）

另有熱心市民日前在災場一帶協助派物資期間，發現有數名自稱義工的人士，手持一疊表格，逐一向長者詢問身份證號碼、住址、銀行戶口及密碼等個人資料。該市民見狀擔心長者受騙，一度上前質問對方「係咪想呃錢」，對方即匆忙離去。他其後在社交媒體發文稱，擔心部份長者或已將資料交出，形容災民本已身心俱疲，若再被騙錢「真係雪上加霜」。

