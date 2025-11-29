宏福苑大火災｜全城哀悼　廣福邨見白花海　市民排隊輪候獻花

大埔宏福苑奪命火造成至少128人死亡。政府宣布未來3日將下半旗致哀，民政署亦在18區設弔唁處。連日來亦有市民自發到宏福苑毗鄰的廣福邨獻花，今晚（29日）周末晚上到場致哀人數明顯增多。



晚上8時起，陸續有市民到廣福邨對開花槽及公園排隊獻花，各人神情肅穆、隻手合十鞠躬哀悼，警方則在空地拉起封鎖線讓市民集中擺放。除了花束，市民亦在便條紙寫下心意，望生者振作、逝者早日安息。此外，記者現場亦見有外籍和尚偕市民念經，超度亡者。



大批市民自發到宏福苑毗鄰的廣福邨獻花，各人神情肅穆，鞠躬哀悼。（林振華攝）

現場亦有外籍和尚偕市民念經，超度亡者。（林振華攝）

香港特別行政區政府於今日（29日）起將進行悼念，包括未來3日全港所有政府建築物及設施的國旗及區旗會下半旗誌哀。民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。

大埔宏福苑五級火，8座大廈位置及災情。（香港01製圖）