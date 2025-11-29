宏福苑大火災｜調查專組將查兩方面　消防檢走棚網、發泡膠板等

大埔宏福苑五級火導致至少128人死、83人傷，尚有人下落不明。消防救援期間，發現大廈外牆棚網的燃燒蔓延速度異常地快，阻燃度成疑；大廈窗戶更被易燃發泡膠板封上。保安局局長鄧炳強進一步交代調查進度時指，初步檢測棚網達阻燃要求，但發泡膠板高度易燃釀成災難。



釀成今次恐怖災難的肇兇，是棚網，是發泡膠，抑或是其他因素，仍有待深入調查，現場所見，跨部門調查專組今日（29日）已展開工作，今午有消防處人員檢走棚網、發泡膠板、膠管、帆布等工程物料，另有政府化驗所人員到場視察。



宏福苑大火第四日，消防仍在火場調查，檢走棚網、發泡膠板、膠管、帆布等工程物料。（翁鈺輝攝）

消防處今日表示，就大埔宏福苑發生的火災，政府昨日（28日）成立由消防處牽頭的跨部門調查專組，專組成員包括來自警務處、屋宇署、機電工程署、房屋局轄下的獨立審查組、勞工處、政府化驗所人員及消防工程專業人士。

跨部門調查專組已於昨日召開首次會議，調查方向主要分為兩方面：第一為調查火警起因及火警蔓延的原因；第二是火警導致大量死傷者的成因。調查專組成員於會議後，亦到宏福苑火災現場實地視察。

政府化驗所人員亦到宏福苑現場視察及拍照紀錄。（讀者提供）

警方則表示，消防處完成滅火及救援工作後，由警務處接手現場，立即展開全面後續行動。超過600名「災難遇害者辨認組」人員投入工作，全力進行災場搜索、遺體辨認及登記，務求盡快確認遇難者身份，縮短家屬煎熬的等待。

人員同時全面開展案件搜證、交通指揮、傳媒聯絡及行動協調工作，以最高效率推進各項程序，務求受影響的市民可以盡快返回住所作善後。